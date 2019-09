Famílias de portadores de câncer podem ganhar isenção de IPTU

Proposta é do vereador Luciano Severo (PRB)

Um projeto do vereador Luciano Severo (PRB) pode isentar do pagamento de IPTU famílias que possuam cônjuges ou filhos acometidos de câncer. Poucos municípios do Brasil concedem este benefício, que segundo o vereador é uma necessidade em vista do alto custo que qualquer família tem com o tratamento de algum parente.

O projeto restringe o benefício da isenção ao imóvel de residência da família, mediante apresentação de requerimentos comprobatórios. Além disso, haverá a obrigatoriedade, em caso da aprovação do projeto, de renovar o benefício anualmente.

Luciano Severo diz que resolveu apresentar o projeto ao perceber o sofrimento de muitas famílias de Santa Cruz do Rio Pardo que têm algum membro acometido da doença. “É um gasto muito grande. O tratamento leva famílias a passarem por sérias dificuldades financeiras”, disse o vereador, ao justificar a necessidade de isentar o pagamento do IPTU durante o período em que o paciente permanecer em tratamento.

Em muitos casos, o doente recebe tratamento em hospitais públicos. “Mas qualquer um percebe que os gastos também incluem enfermeiras particulares, alimentação diferenciada, viagens e outras necessidades”, explicou o vereador.

Severo acredita que o projeto será aprovado sem dificuldades. Segundo ele, na reunião das comissões, houve até elogios de colegas à proposta. O vereador também não acredita que, em caso de aprovação, o projeto receba o veto do prefeito Otacílio Parras Assis (PSB). Severo e o prefeito entraram em rota de colisão após a divulgação do relatório final da “CPI das Horas Extras”, como presidente foi justamente o vereador do PRB. “Este caso é de extrema necessidade das famílias que sofrem com esta doença. Não acredita na hipótese de veto”, afirmou.

Ainda não houve um levantamento preliminar sobre quantas famílias o projeto poderá beneficiar. O município já concede isenções a entidades declaradas de utilidade pública e donos de um único imóvel que comprove renda familiar de apenas um salário mínimo.