Murilo quer explicações de empresa

Vereador vai encaminhar um pedido de informações

diretamente à empresa que assumiu monitoramento

O vereador Murilo Sala (SD) apresentou um requerimento de informações que deverá ser encaminhado diretamente à empresa Sanson Engenharia Eireli-ME, que venceu a licitação para o monitoramento de prédios públicos em Santa Cruz do Rio Pardo. O assunto ainda gera muita discussão porque há suspeita de que a empresa — que não tinha experiência comprovada no monitoramento em tempo real — tenha sido favorecida no serviço que vai custar, no mínimo, R$ 588 mil aos cofres públicos. O pedido será votado na sessão da Câmara desta segunda-feira, 21.

Murilo foi um dos vereadores que participaram da “blitz” em dois prédios no início do mês, onde funcionam empresas distintas, embora com nomes semelhantes. A atitude foi deflagrada depois que Murilo recebeu uma resposta da prefeitura, em atenção a outro questionamento, informando que a central de monitoramento da Sanson Engenharia ficava na sede da empresa, no bairro Nova Sidéria. Entretanto, o endereço fornecido ao vereador pelo secretário de Assuntos Jurídicos, Renato Alvim, não existia. Descobriu-se, posteriormente durante visita de um grupo de vereadores ao imóvel, que o nome da rua era outro e que, na verdade, o local citado era apenas a residência da mulher que figura como proprietária da empresa fundada há menos de dois anos.

Depois, no gabinete do prefeito Otacílio Parras (PSB), os vereadores receberam a informação de que o monitoramento estava sendo feito na sede da Sanson Communications, empresa que fica na Chácara Peixe e que não participou da licitação para a vigilância dos prédios da prefeitura.

Murilo visitou a outra empresa, na companhia de mais quatro vereadores, na rua Altamiro Império. No local, o monitoramento estava sendo feito de forma ainda parcial.

Enquanto permanecem as dúvidas, a questão já chegou ao Poder Judiciário, com ações ajuizadas pelas empresas que foram preteridas nas licitações promovidas pelo município. Para declarar um vencedor, a prefeitura realizou três licitações, cancelando as duas primeiras.

Dúvidas

No requerimento que será votado nesta segunda-feira, 21, Murilo Sala quer explicações da Sanson Engenharia sobre o fato de supostamente estar descumprindo o que determinou o edital da licitação para o monitoramento.

Ele quer saber, por exemplo, por que a Sanson Engenharia ainda não instalou monitores de 42 polegadas, conforme consta no edital. Murilo visitou a central de monitoramento, mas lembra que a própria empresa, em anúncio publicado no DEBATE, mostrou fotos que comprovam o fato dos monitores não terem a especificação exigida no edital da licitação.

O vereador também quer informações sobre os locais que estão sendo monitorados por câmeras e alarmes, quantos funcionários da empresa trabalham no monitoramento e qual o endereço do site para visualização ao vivo das imagens, obrigação também exigida pela prefeitura.

Como não é comum a Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo encaminhar pedidos de informações a empresas privadas, o vereador Murilo Sala explica que trata-se de uma prestadora de serviços públicos ao município e, portanto, sujeita à fiscalização do Legislativo. Ele alertou que, no caso de recusa em fornecer as respostas, o fato será denunciado ao Ministério Público.