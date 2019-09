Sem Skaf, gripado, Fiesp e Sesi assinam convênios com municípios da região

Pré-candidato a governador, dirigente

alegou gripe para cancelar ida a Ourinhos

Dirigentes da Fiesp e do Sesi-SP estiveram em Ourinhos na última quarta-feira, 16, e firmaram convênios com diversos municípios da região para o programa “Atleta do Futuro” e o Sistema Sesi-SP de Ensino. A presença de Paulo Skaf, presidente das entidades e pré-candidato ao governo do Estado pelo MDB, era aguardada, mas uma forte gripe cancelou a agenda do político.

A cerimônia de assinaturas dos convênios aconteceu na unidade do Sesi da cidade, que completa 20 anos em 2018. Participaram da cerimônia os prefeitos Lucas Pocay (PSD), de Ourinhos, Afonso Neto (MDB), de Espírito Santo do Turvo, Anibal Feliciano (PTB), de Canitar, Odilon Rodrigues (PR), de Bernardino de Campos, entre outros.

A programação contou ainda com oficinas esportivas, envolvendo alunos do programa “Atleta do Futuro”, apresentação de projetos integradores dos estudantes da escola, exposição da Unidade Móvel de Ciência e Tecnologia e apresentação musical dos alunos do Sesi de Ourinhos e da fanfarra do Sesi de Santa Cruz do Rio Pardo.

Em todo o Estado de São Paulo, mais de 100 mil alunos já foram beneficiados pelo “Atletas do Futuro”, que envolve 187 prefeituras conveniadas. O programa busca estimular a prática esportiva e a cidadania de crianças e adolescentes. Os estudantes também recebem orientação em temas transversais como saúde, trabalho, consumo consciente, meio ambiente e pluralidade cultural. No evento de quarta-feira, mais de 3 mil novas vagas foram conveniadas com prefeituras da região. Santa Cruz do Rio Pardo e Ipaussu ficaram de fora desta vez.