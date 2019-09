Dezenas de árvores de grande porte foram

cortadas num trecho da rodovia Plácido Lorenzetti

Dezenas de árvores foram cortadas nas margens da rodovia vicinal Plácido Lorenzetti, próximo ao trevo da rodovia Orlando Quagliato (SP-327) e em frente ao acesso do Distrito Industrial. Troncos e galhos das árvores ficaram espalhados no acostamento da rodovia. A suspeita é de um crime ambiental, já que é proibido suprimir a vegetação nas margens de rodovias, a não ser pelos órgãos autorizados, como DER ou concessionárias das estradas.

A princípio, imaginou-se que o corte teria sido feito pela Cart — Concessionária Auto Raposo Tavares —, que administra o trecho da SP-327 e a vicinal. Entretanto, ao ser consultada a empresa negou ser a responsável. Em nota, disse que “há inspeções ambientais diuturnamente” e que já havia identificado o responsável pelo corte das árvores. “A Cart tomará as medidas cabíveis”, diz a nota.

Na tarde ontem, a base da Polícia Ambiental em Ourinhos foi informada pela reportagem e informou que faria uma inspeção no trecho.

A reportagem não conseguiu identificar os responsáveis pelo corte. A faixa da vegetação extraída, porém, está próxima à pista. Neste caso, a concessionária responsável pela rodovia deveria ser informada e o motivo, justificado.

Entre as árvores haviam, na maioria de grande porte, muitas mangueiras. Possivelmente, elas estariam plantadas há mais de 50 anos. Os troncos ainda estão jogados pelo local.