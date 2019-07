Balé pode se exibir em Portugal em 2019

Grupo comandado pelo coreógrafo Robson William foi

vice-campeão em Indaiatuba e recebeu convite internacional

O Balé Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo pode se apresentar em Portugal em abril do próximo ano. O convite foi feito ao grupo durante apresentação no “26º Passo de Arte Festival Internacional de Dança”, realizado em Indaiatuba-SP no último domingo, dia 8. Os dançarinos de Santa Cruz foram vice-campeões do festival pelo segundo ano consecutivo.

Segundo o coreógrafo do grupo, o professor Robson William Souza, o evento em Indaiatuba foi acompanhado por técnicos do festival internacional realizado todos os anos na cidade de Porto, em Portugal. “Dos 40 grupos que se apresentaram no último domingo, eles escolheram seis convidados para a exibição em Portugal, entre eles Santa Cruz”, contou Robson.

O coreógrafo disse que a prefeitura já estuda meios financeiros para a viagem do grupo no próximo ano. É provável que o município autorize uma verba parcial, enquanto o restante dos recursos seja obtidos através de promoções.

O professor Robson Willian de Souza já foi aluno de oficinas de danças da prefeitura há 18 anos, tendo passado pela Sport Center Academia e pela escola de bailado de Ourinhos. De volta às origens, hoje comanda o grupo que ensaia aos sábados e domingos no barracão do antigo CCI, no bairro da Estação.

No festival de Indaiatuba, a coreografia escolhida por Robson foi “Índia in Fest”, que levantou o público no festival e conquistou o segundo lugar.

Antes do “Projeto Portugal”, o grupo de Santa Cruz do Rio Pardo ainda deverá se apresentar em São Vicente, em setembro. O professor ainda vai decidir se vai levar seus dois grupos no festival, já que o balé municipal é formado por conjuntos exclusivamente de adolescentes e outro mais avançado. No ano passado, o Balé Municipal se apresentou no “Cataratas Festival de Danzas del Mercosul”, realizado na Argentina.