‘Meu celular pode realmente explodir?’

Notícias de acidentes com aparelhos geram

apreensão nos usuários dos telefones móveis

Diego Singolani

Da Reportagem Local

Os celulares se transformaram num elemento indispensável na sociedade moderna. Nenhum outro advento tecnológico causou tanto impacto na forma como os humanos se comunicam e relacionam. Hoje, milhões de pessoas se mantém conectadas aos dispositivos 24 horas por dia, como se eles fossem uma “segunda pele”. Dados atualizados da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) mostram que existem mais de 236 milhões de linhas móveis ativas no Brasil — cuja população beira os 208 milhões de habitantes. A proliferação de aparelhos e sua utilização cada vez mais frequente e intensa tem levantado questionamentos sobre os riscos que os celulares podem trazer.

Em relação aos aspectos técnicos, se tornaram corriqueiras notícias de acidentes envolvendo choques elétricos, queimaduras, incendidos e até explosões. É bem verdade que, com um pouco de critério, percebe-se que boa parte dessas matérias não passa de fake news e montagens. Mas algumas são reais e servem de alerta.

O caso mais recente, que gerou repercussão, aconteceu no mês passado em uma escola de Tianguá, cidade do interior do Ceará. Dentro do laboratório de informática do colégio, o estudante Iago Aguiar, de 16 anos, desconectou o aparelho celular da tomada e inseriu o carregador na entrada USB do computador, aparentemente para continuar a recarga. Ao tentar atender uma ligação recebida minutos depois, o jovem recebeu o choque elétrico. Iago chegou a ser socorrido a um hospital local, mas não resistiu. Segundo o engenheiro de automação e controle Carlos Eduardo da Silva, 30, bacharel em ciência e tecnologia, é preciso esclarecer mitos e verdades sobre o perigo dos celulares. A seguir, os principais trechos da entrevista.

— Já foram registrados alguns casos de baterias que explodiram. Isso é algo com que se deve preocupar?

Não há motivo para pânico. Casos envolvendo acidentes com baterias de celulares são raros, mas possíveis, sendo assim, algumas medidas de segurança são importantes e devem ser tomadas. Uma bateria pode sim vir a explodir, e o principal motivo está ligado ao seu superaquecimento. As baterias de lítio usadas nos aparelhos celulares apresentam estabilidade dentro de determinadas faixas de pressão e temperatura. Porém, fora destas condições, podem se deteriorar e gerar outros componentes químicos que, em contato com a umidade, por exemplo, pode provocar combustão ou explosão. Quedas sucessivas do aparelho, bateria exposta a altas temperaturas (não deixar o celular exposto ao sol, no painel do carro), defeitos na fabricação ou mesmo quando o circuito eletrônico de proteção estiver danificado são fatores que podem levar à combustão ou explosão do celular. O principal fator para a danificação do circuito de proteção se dá na utilização de carregadores não originais. É importante ficar atento aos sinais apresentados pela bateria, como aumento da temperatura e inchaço. Mesmo diante destes riscos expostos, a probabilidade de explosão da bateria é extremamente remota se considerada a quantidade de aparelhos fabricados e os relatos verdadeiros de explosões.

— Muitas pessoas utilizam o celular enquanto ele está carregando. Isso é perigoso?

De modo geral, não. Os carregadores convertem a energia da rede elétrica em baixa tensão, o celular recebe uma potência baixa. Mais uma vez é importante salientar o uso de carregadores e cabos de boa procedência. Um carregador que apresente falha de isolamento pode submeter o usuário a descargas elétricas direto da rede, o que pode ser fatal.

— Usar carregadores universais, não originais, pode danificar o celular e trazer risco?

Carregadores e cabos de baixa qualidade, os “piratas”, podem danificar o aparelho. A principal razão pela qual não se recomenda a compra de equipamentos “piratas” é que estes não passam por qualquer tipo de certificação da Anatel. Normalmente, o dano se dá na perda de performance, como diminuição do tempo de vida útil do aparelho ou da bateria. Até aí tudo bem, mas o real problema é quando a ausência de qualidade afeta a segurança e integridade física do usuário. A utilização de carregadores originais de outras marcas, desde que, com as mesmas especificações do aparelho é completamente possível e recomendada.

— As baterias modernas de celular “viciam”?

Não. Esse mito tem relação com as baterias usadas antigamente. De fato, essas realmente “viciavam”. Atualmente, as baterias são de lítio e não perdem sua capacidade de carga total ao longo do tempo, ou seja, não “viciam”. Entretanto, as baterias possuem vida útil e a alta temperatura é um fator determinante para sua diminuição. Portanto, não deixem seus celulares exposto ao sol.

— Deixar o aparelho carregando a noite toda prejudica a bateria?

Não. Os carregadores de boa procedência, “originais”, e celulares modernos possuem um sistema de controle inteligente que ao atingir a carga total o mesmo cessa o carregamento.

— Deve-se carregar o telefone só quando a bateria zerar?

Mito! Na verdade, não é interessante deixar o celular descarregar totalmente, pois esse processo “estressa” a bateria diminuindo sua vida útil. Celulares mais modernos costumam desligar ao chegar em torno de 3% a 5%, justamente para preservar a bateria. O ideal é carregar o celular quando o mesmo atinge uma carga entre 15% a 20%.

— Carregar via USB ou tomada tem diferença? Afetam de forma distinta o celular?

A porta USB em si apresenta certas limitações na sua capacidade de carga. De maneira geral, o prejuízo do carregamento pela porta USB se dá no tempo de carga, não apresentando outros problemas relevantes.

— Usar fones de ouvido conectados no celular enquanto ele carrega é arriscado?

Levando em consideração que o carregador e cabo são de boa procedência, “originais”, o perigo é o mesmo quando falamos ao telefone fixo. Se eventualmente houver um surto na rede elétrica ou descargas decorrentes ao tempo chuvoso, haverá riscos. Do contrário, não há problemas. Obviamente que o ponto de entrada da corrente elétrica dentro do ouvido deve gerar consequências bem mais graves do que na orelha.

— O carregador consome energia quando fica plugado na tomada, mesmo sem o celular?

Sim, ainda que seja bem pouco. Qualquer dispositivo eletrônico, como o carregador de celular, televisão, micro-ondas consome energia quando conectados à tomada. O carregador do Iphone, mesmo estando sem carregar consome algo em torno de 0,2W. Desta forma, caso você deixe seu carregador plugado a tomada o dia todo durante o mês, terá um custo de, aproximadamente 9 centavos.