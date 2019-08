Acidente mata jovem de 18 anos

Caminhão de lixo esmagou motociclista

Um acidente entre uma motocicleta e um caminhão tirou a vida de Lucas do Prado Pinto, de apenas 18 anos, na divisa entre o centro e a Vila Saul, no início da tarde de segunda-feira, 16.

Segundo testemunhas, ele conduzia uma motocicleta pela rua Marechal Bitencourt teria cumprimentado um conhecido, que estava no posto de gasolina ao lado. Há relatos de que o jovem tentava realizar uma ultrapassagem irregular.

“Ele passou a lombada e ergueu a mão para cumprimentar um rapaz que estava no posto de combustível; quando ele olhou novamente para a frente já estava próximo demais do caminhão e não conseguiu desviar. Depois da batida, as rodas do caminhão passaram por cima dele”, disse uma testemunha que presenciou o acidente.

Lucas não possuía habilitação e morreu poucos segundos após dar entrada na Santa Casa de Misericórdia.

O jovem era funcionário de uma casa de festas infantis e uma empresa de materiais de construção. Ele deixou os pais e duas irmãs.