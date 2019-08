Ossada humana é achada em área rural

Esqueleto foi encontrado por trabalhadores em canavial

entre S. Cruz e Ipaussu; vítima ainda não foi identificada

Trabalhadores rurais encontraram uma ossada humana em um canavial na área rural entre Santa Cruz do Rio Pardo e Ipaussu, na sexta-feira, 20. O local é de difícil acesso e se localiza próximo ao bairro Mambuca.

Não foram encontrados indícios que permitissem identificar a vítima e nem seu sexo. Os restos mortais estavam sem vestígios de roupas, fato que chamou atenção dos policiais. A polícia acredita que o cadáver tenha sido “desovado” na plantação.

A delegada Isabel de Oliveira Bertoldo acompanhou a ocorrência e coletou provas junto com a Polícia Científica.

A ossada estava praticamente inteira e foi recolhida para o IML de Ourinhos. A identificação será realizada através de exames da arcada dentária. A Polícia Civil de Santa Cruz do Rio Pardo está à frente das investigações.