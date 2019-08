DICAS – Edição de 22/07/2018

Elogios

Segunda-feira foi dia de piadas na Câmara, algumas sutis. O vereador Edvaldo Godoy (DEM), por exemplo, usou a tribuna para elogiar o prefeito de Santa Cruz pela imparcialidade demonstrada perante veículos de imprensa. “Isto mostra que é assim que se faz democracia, comparecendo a todos os meios de comunicação, sem escolher um ou outro”, disse. Edvaldo se referia, na verdade, ao prefeito em exercício Benedito Ribeiro, que permaneceu duas semanas no cargo de Otacílio Parras, que viajou em férias. “Dito” voltou a ser vice na última sexta-feira, 20.

Frangada

O presidente da Câmara, Marco “Cantor” Valantieri (PR), utilizou uma estranha metáfora para criticar colegas que se apropriam de ideias e requerimentos. “A gente cria um franguinho com todo o cuidado, mas na hora de saborear o almoço, vem outro”, afirmou, sob risos dos colegas.

Patrocínio

Depois de Severo criticar a rádio Difusora pela defesa veemente de Agenor, o vereador João Marcelo Santos (DEM) também sugeriu falta de imparcialidade no jornalismo da rádio. Para efeito de comparação, ele se referiu às constantes críticas da população ao serviço da Riopardense, concessionária do serviço de transporte urbano de passageiros, que não são noticiadas pela emissora. “Será que eles falam bem porque é patrocinadora? A população precisa saber da verdade”, questionou.

Carapuça

No mesmo discurso, João Marcelo disse que a administração poderia pavimentar ruas caso não pagasse salários para “assessor que não serve para nada”. No mesmo instante, o radialista Roger Garcia, recentemente nomeado como assessor de Relações Institucionais, deixou o recinto.

Prestação de contas

O “Rock Rio Pardo” vai movimentar a cidade no próximo final de semana, com a presença de inúmeras bandas no palco da Expopardo, algumas já consagradas pelo público. Espera-se que neste ano haja prestação de contas da comissão particular que coordena o evento.

Saúde eleitoral

Sem candidato à sua sucessão depois de romper com antigos aliados, o prefeito Otacílio Parras (PSB) prepara uma carta na manga, já que Cláudio Agenor mostra-se cada vez mais inviável. Neste caso, o secretário de Saúde, Diego Singolani, pode estar sendo preparado para ser o candidato oficial do grupo nas eleições de 2020. Já existem ensaios que empolgaram governistas, com aval de Otacílio.

Visita ao

gabinete

O deputado Luiz Turco (PT) visitou Santa Cruz na quinta-feira, 19, sendo recepcionado pelo prefeito em exercício Benedito Ribeiro (PT), pelo assessor Cláudio Agenor Gimenez e pelo vereador Cristiano de Miranda (PSB). Turco liberou uma verba de R$ 600 mil.

“Coisas de Política”

Notícias do além

Este fato, segundo me contaram, aconteceu com aquele político muito chegado a improvisar grandes discursos. Não perdia a oportunidade, fosse qual fosse a situação, de mostrar seus dotes de oratória. Era uma sessão solene… lá ia ele para a tribuna, um casamento, formatura, um aniversário… enfim, qualquer acontecimento era motivo para um belo discurso. Foi quando faleceu um importante vereador da cidade e, ao final do cortejo fúnebre, na despedida derradeira, o homem iniciou seu palavreado em homenagem ao falecido. Ao final de sua fala, quando dizia:

—E assim, o nosso respeitável vereador nos deixou para atender um chamado dos céus!

Neste exato momento, toca o celular de alguém bem próximo ao orador. Ele, no improviso, emendou:

—Certamente, ele, agora, está ligando para avisar que fez ‘boa viagem’ e que ‘chegou bem’!

(Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)