‘TCE referendou a CPI’, diz Severo

Vereador leu sentença do TCE, que rejeitou contratações

de Agenor na Codesan, e criticou ataques da rádio Difusora

Presidente da “CPI das Horas Extras” que apurou uma série de irregularidades na Codesan e responsabilizou quase todos os dirigentes, inclusive Cláudio Agenor Gimenez — o “homem forte” do governo de Otacílio Parras —, o vereador Luciano Severo disse que o Tribunal de Contas do Estado “referendou tudo aquilo que a comissão apurou”. Severo se referiu, na tribuna da Câmara, a um comunicado do TCE informando sobre a rejeição de uma série de contratações feitas pelo ex-presidente da empresa. O órgão fiscalizador considerou “ilegais” todos os atos de Agenor.

A rejeição das contratações aconteceu em maio e, na época, foi notícia no DEBATE. O TCE não aceitou a defesa apresentada por Agenor, de que a troca de funcionários foi necessária porque havia “muitas obras paralisadas”. Ele também disse que muitos funcionários não correspondiam e alguns se apresentavam ao trabalho “sob o uso de álcool e outras substâncias entorpecentes”. O ex-presidente, porém, não citou nomes.

Para Severo, a sentença do TCE que condenou Agenor “enalteceu o trabalho da CPI”. O vereador aproveitou para criticar “veículos de imprensa” que insistem em defender o ex-dirigente da Codesan. Ele se referiu principalmente à rádio Difusora, que, inclusive, criticou o trabalho da CPI. “De vez em quando eu levo algumas beliscadas destes veículos que defendem veementemente, de forma prematura, quem conduziu a empresa por um determinado período”, disse. “Mas na realidade, a situação é outra”, completou.

O presidente da “CPI das Horas Extras” disse que Cláudio Agenor Gimenez pode ser compelido a devolver aos cofres públicos o prejuízo provocado pelos atos ilegais. Ele lembrou, por exemplo, que o TCE determinou o envio dos autos ao Ministério Público. “Sempre digo que o tempo é o senhor de tudo. Certamente o ex-presidente ainda vai responder a um processo por improbidade administrativa”, avaliou. “E muitas coisas ainda estão por vir”, afirmou, de forma enigmática.

O ex-presidente da Codesan Cláudio Agenor Gimenez afirmou ao site “Achei Santa Cruz” que ainda não recebeu nenhuma notificação do TCE sobre a sentença que julgou ilegal a série de contratações na empresa durante sua gestão. Segundo Agenor, a Câmara teria lido na segunda-feira um “comunicado” escrito pelo procurador jurídico João Luiz de Almeida Júnior, ressaltando que o advogado “é o mesmo que escreveu o relatório da CPI”. A leitura, entretanto, foi da sentença do Tribunal de Contas.