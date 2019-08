Condenado, Mira terá novamente o nome no cadastro dos ‘fichas sujas’

Ex-prefeito de S. Cruz foi, mais uma vez, condenado por ato

de improbidade administrativa; Justiça manda penhorar bens

O ex-prefeito Adilson Mira (PSDB) terá, pela segunda vez, o nome lançado no cadastro nacional dos “fichas sujas” por determinação judicial. Ele foi condenado novamente por improbidade administrativa e terá de pagar uma multa de R$ 54,7 mil, além de ressarcir os cofres do município em R$ 3,6 mil. A condenação já transitou em julgado e a Justiça autorizou o bloqueio de ativos financeiros e a penhora de bens do ex-prefeito. Mira já consta no cadastro do CNJ por ter sido condenado por improbidade no chamado “escândalo do ITBI”. Uma outra condenação, em que ele perdeu os direitos políticos e está proibido de ocupar cargos públicos, ainda não chegou ao Conselho Nacional de Justiça.

A nova condenação é a terceira consecutiva pelo uso pessoal e político do “Semanário Oficial do Município” durante o governo Mira e envolve a nomeação irregular de procuradores jurídicos concursados em 2007. Naquele ano, o então prefeito tentou nomear advogados ligados ao seu grupo politico para os cargos, mesmo eles não tendo sido classificados nas primeiras colocações de um concurso público. A alternativa foi desclassificar os primeiros colocados até que a lista chegasse ao advogado João Gabriel Lemos Ferreira, que chegou a tomar posse como procurador.

No entanto, a Justiça acatou ações dos outros candidatos e retirou Lemos do cargo. Neste período, Mira determinou a publicação de uma sentença desfavorável ao primeiro colocado no concurso público, o hoje magistrado Laércio Franco. O caso, no entanto, era de 2003 e não tinha relação com as nomeações de 2007. O Ministério Público, então, processou Mira por improbidade administrativa.

De acordo com o MP, o então prefeito “desviou-se do princípio da finalidade administrativa, com o propósito de realizar dissimulada promoção pessoal enquanto responsável pela administração do Município, (…) objetivando o enaltecimento e a justificação de seus atos de governo, como resposta às notícias veiculadas em jornal hebdomadário desta cidade” (o DEBATE). Para o Ministério Público, Mira “usou a imprensa pública oficial como se particular fosse”.

Execução

Como a sentença já transitou em julgado, o Ministério Público iniciou a execução contra o ex-prefeito. Uma das consequências, com pedido já acatado pelo juiz, é a comunicação da condenação ao Conselho Nacional de Justiça, para possível inclusão do nome do ex-prefeito no cadastro nacional dos “fichas sujas”.

Além disso, a Justiça determinou a penhora de ativos financeiros e até de bens em nome do ex-prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, para garantir o cumprimento da sentença transitada em julgado.