Grupo de Santa Cruz brilha em meia maratona de Avaré

Diego Singolani

Da Reportagem Local

A equipe “Santa Cruz Runner” conquistou 10 pódios em duas modalidades da “II Meia Maratona Rústica” realizada domingo, 15, no horto florestal de Avaré. Na prova de 21 km, o destaque foi Benê Singulani, que ficou em 1º lugar na categoria 45 a 49 anos (além do 9º lugar no geral) e Cida Raimundo, 1ª colocada na categoria 65 a 69 anos.

Já na corrida de 7 km, o integrante Thiago Donini foi o 1º colocado na categoria 30 a 34 anos e Maria Zélia Pinheiro sagrou-se vencedora na categoria 60 a 64 anos. Completaram a equipe os atletas Raul Singulani, Cida Raimundo, Jaiminho Grilo, Dário, Dinho, Roni Mosca, Regiane Cristina Melo, Diego Tosta, Anna Paula Domingues, Gabriel, Kátia, José Lacerda Ferraz, Beth Campanha e Nina Giacon.

Foi a primeira vez que Santa Cruz Runners participou da Meia Maratona Rústica. O percurso em estrada de terra teve decidas e subidas, pedras soltas e muita poeira, além da bela paisagem natural do horto de Avaré.