Nath Camilo: ‘Impactos ambientais, conspirações e profecias’ (22/07/2018)

Impactos ambientais,

conspirações e profecias

Nath Camilo

Da Equipe de Colaboradores

O que os jornais e os estudos acadêmicos e científicos revelam nos dias de hoje é uma pauta de desafios assustadores para o homem. Além da crise hídrica global e de seus impactos na população do planeta, as mudanças climáticas e o desenvolvimento sustentável passam a ser um tema constante no cotidiano da sociedade. O assunto é o centro das atenções da comunidade global. Para os cientistas, há uma ameaça crescente que se multiplica numa velocidade alta.

Um estudo realizado por uma dupla de pesquisadores australianos no periódico Geophysical Research Letters alerta que o mundo pode ultrapassar 1,5 graus de aquecimento para daqui a menos de uma década. Além do lixo que vai para os oceanos, uma grande preocupação é o trânsito que está provocando um dano explosivo ao meio ambiente. O tráfego de veículos pode responder por grande parte das emissões de gases, e outra parte pelas indústrias espalhadas no mundo.

Para uma noção mais palpável ao cotidiano, os sinais fechados dos semáforos e a espera dos carros respondem por 15% dos poluentes liberados para a atmosfera. Isso sem contar com a dependência que o ser humano tomou para si em relação aos combustíveis fósseis, que é o disputado e prezado petróleo. Os gases poluentes são nocivos aos seres vivos, nocivos para a atmosfera e provocam o que mais se ouve falar atualmente: o aquecimento global.

Pesquisadores e ambientalistas afirmam que esse aquecimento vai degradar as regiões geladas do planeta, vai descongelar os calotes polares e isso fará com que as águas dos oceanos subirão e invadirão a terra à vista. Cada ano que passa os seres humanos sentem isso literalmente na pele. A cada verão se ouve a frase “nunca vi um calor assim’. A cada inverno se ouve “nós não temos mais frio”. Mas para o empirismo do aquecimento global sentido na pele, há estudos que alertam: os vulcões podem resfriar o planeta Terra. Seria um paradoxo, tendo em vista que as lavas são extremamente quentes e as erupções saem fervendo de dentro do solo? Algumas teorias dizem que é exatamente assim que o mundo vai entrar em colapso.

Os deslocamentos constantes das placas tectônicas estão sendo notados desde a década de 1950. Para muitos, essa é a oportunidade do segundo sol chegar, quando um monstro na Terra explodir. É exatamente a luz das lavas vulcânicas que emitirão de uma só vez suas chamas e a erupção massiva vai gerar a escuridão do mundo, devido à explosão de rochas e gazes de cor escura, provocando uma névoa por tempo desconhecido, escondendo o sol e seu calor e provocando queda na temperatura e uma nova era glacial. No fundo dos oceanos atualmente há mais de 4 mil vulcões ativos e em erupção.

O aumento dos terremotos e tsunamis também preocupam desde ambientalistas a crentes em teorias proféticas. Mortandade de peixes e aves, encalhe de baleias e golfinhos nas beiras das praias, mudanças e variações extremas do clima, aumento das atividades vulcânicas, degelo das calotas polares, surgimento de vegetação na Sibéria por causa do degelo.

Há muito mais de assustador e apocalíptico no mundo, comportamento em massa dos seres humanos cada vez mais egoístas, estúpidos e animalescos. Para muitos, o tempo que resta para que a biologia humana não se torne maligna por completo é insignificante nos termos cósmicos. De qualquer forma, não é preciso acreditar.

O que sempre se estudou, se ouviu ou leu dos seres humanos é que eles nunca acreditam mesmo. Não acreditaram na Arca de Noé, não acreditaram no maná de Moisés. Sodoma e Gomorra também tiveram destinos trágicos.

Foi o homem quem provocou o que está acontecendo ou tudo é uma grande teoria do apocalipse escrito há dois mil anos? Raciocina-se que quem escreve um livro para as escrituras sagradas messiânicas tinha muito de sabedoria e entendimento sobre o ser humano, seu comportamento e sua capacidade de girar em torno dos mesmos erros, de milênio em milênio, ou de século em século, ou a cada era glacial em que sobrevive. Aceitar ou não é uma escolha, mas respirar monóxido de carbono é cotidiano para a maioria da população mundial, quer acredite ou não em aquecimento, resfriamento ou apocalipse.