Pista de skate sofre com má iluminação

A pista pública de skate de Santa Cruz do Rio Pardo está com iluminação deficitária há mais de dois meses. Quatro dos doze refletores estão queimados e um deles está com defeito no contato.

A secretaria de Esportes já foi procurada por praticantes do esporte e garantiu que vai solucionar o problema. A promessa, porém, foi realizada há mais de um mês. Até agora, nada foi feito.

Além de tornar o local mais vulnerável a usuários de drogas, a má iluminação prejudica a segurança dos praticantes do esporte radical. “Temos de lidar com obstáculos e rampas. Se não enxergamos direito, algo pode sair mal”, relata um atleta.

Segundo o secretário de esportes Kaê Basseto Rosin, o material já está comprado. “Mas há coisas que são prioritárias e devem ser passadas na frente”, afirmou. Ele disse que, para serviços deste tipo, a secretaria de Esportes não pode agir sozinha, dependendo de outras secretarias. Contudo, Kaê adiantou que logo o problema será normalizado.