Prefeitura de Santa Cruz usa foto de Sorocaba em postagem

Imagem só foi apagada quatro horas depois

Uma campanha de trânsito da prefeitura ganhou ontem as redes sociais usando a imagem de uma avenida, com uma ciclovia ao lado, semáforo e placas indicativas de velocidade. A foto continha o brasão da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo e a frase “respeitar os limites de velocidade é preservar vidas”. Tudo certo, não fosse o fato da imagem retratar uma avenida da cidade de Sorocabana, no interior de São Paulo.

A postagem no facebook, feita pela secretaria de Gestão e Comunicação da prefeitura de Santa Cruz, foi feita na manhã de ontem, sábado, e permaneceu pelo menos quatro horas no ar.

Ela só foi retirada quando os internautas começaram a alertar que a imagem não era de nenhuma avenida de Santa Cruz do Rio Pardo. No entanto, houve até quem elogiasse a beleza da cidade, enquanto outros, curiosos, queriam saber qual avenida aparecia na imagem.

Após apagar a publicação do facebook, a página da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo não deu qualquer explicação aos mais de 5.000 internautas inscritos.