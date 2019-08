Rivais no campo, amigos na vida

Jovens jogadores de Santa Cruz do Rio Pardo

se enfrentaram sábado em campeonato sub-17

Diego Singolani

Da Reportagem Local

Duas famílias santa-cruzenses compartilharam uma experiência curiosa no último final de semana. Sábado, 21, elas se reuniram para assistir, pela TV, o jogo entre Palmeiras e Atlético Paranaense, válido pela 3ª rodada da Taça BH Sub-17, um dos principais torneios de categoria de base do País. Dentro de campo, dois jovens, nascidos em Santa Cruz do Rio Pardo, iriam se enfrentar.

De um lado, o filho da “Tia Rosa”, João Victor Salles, 17, campeão mundial com o Palmeiras no mês passado. Do outro, Luiz Fernando Silvestre Junior, 15, o “Juninho”, filho da Roseli e do “Nandão”, destaque do Atlético Paranaense, clube que defende há dois anos.

Minutos antes do início do jogo, foi divulgado que João Salles seria poupado, de última hora, devido a uma lesão. A notícia, obviamente, frustrou as expectativas de Rosa, mas não diminuiu a empolgação da torcida que lotou a casa dos Silvestres, na Vila Saul.

A amizade entre as famílias é de longa data. Juninho e João Salles jogaram juntos em Santa Cruz, na escolinha “Furacão” e também tiveram uma passagem pelo Inter de Porto Alegre. Rivalidade a parte, ambas as famílias dividem o mesmo sonho, ver seus meninos brilharem nos gramados profissionais.

O Atlético acabou derrotando o Palmeiras por 2 a 1. O resultado garantiu as duas equipes na próxima fase da competição, com os paranaenses em primeiro no grupo e os paulistas na segunda colocação.