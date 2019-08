TCE aponta falhas em USF da Fabiano

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo apontou uma série de irregularidades após fiscalização na Unidade de Saúde da Família da Vila Fabiano, em Santa Cruz do Rio Pardo. No documento que o DEBATE teve acesso, consta que a visita ocorreu no último dia 28 de junho. O relatório, porém, não específica a unidade fiscalizada, se referindo apenas ao “almoxarifado da Saúde – medicamentos” como alvo da ação. Servidores do setor confirmaram que os técnicos do órgão fiscalizador estiveram apenas no posto da Vila Fabiano.

Entre as falhas apontadas pelo tribunal estão medicamentos mal acondicionados, falta de gerador de energia para emergência, falta de luzes de emergência, ausência de extintor de incêndio, falta de farmacêutico substituto, falta de alvará da vigilância sanitária, falta de controle do estoque de remédios e “condições do local insatisfatórias, de forma geral”. O documento pede providências imediatas da administração.

De acordo com o secretário de Saúde do município, Diego Singolani, a prefeitura ainda não foi notificada oficialmente pelo Tribunal de Contas. Ele confirmou a visita dos fiscais, mas reafirmou que ela se limitou ao posto de saúde da Vila Fabiano — e não ao almoxarifado do setor de Saúde, como consta no documento divulgado. “Esta unidade de saúde, especificamente, está passando por uma grande reforma e sua infraestrutura ainda não foi concluída. Fora isso, prefiro esperar a notificação do tribunal para poder responder com mais detalhes”, afirmou Singolani.