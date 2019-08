Um toque de amor

Projeto “Educadoras Cangurus” busca estimular

bebês através do contato físico, afeto e carinho

Diego Singolani

Da Reportagem Local

Diversas pesquisas científicas comprovam que as experiências do início da vida, inclusive durante a gestação, têm um impacto determinante na formação física, intelectual e emocional do ser humano. A partir dessa abordagem, a “Casa de Apoio ao Menor Adelina Aloe”, em Santa Cruz do Rio Pardo, vem desenvolvendo há dois meses o projeto “Educadores Cangurus”. A iniciativa busca estimular o contato afetivo, o toque e o carinho entre as monitoras e as crianças que estão na chamada primeira infância, com idade entre zero e seis anos. A referência ao caguru, animal símbolo da Austrália, foi pensada justamente pelo fato de as fêmeas da espécie trazerem seus filhotes junto ao corpo, dentro de uma bolsa natural, até que eles concluam seu amadurecimento.

A Casa do Menor, fundada pelo frei Chico em 1992, recebe crianças e jovens da região de Santa Cruz encaminhados pela Justiça e pelo Conselho Tutelar. Alguns permanecem por um período, até voltarem para suas famílias. Outros, são adotados. Há casos de internos que viveram na instituição até os 18 anos, idade máxima para o atendimento.

De acordo com a psicóloga Antiela Carrijo, o projeto “Educadores Cangurus” se alinha a um novo paradigma, adotado por entidades da área, que estimula o atendimento humanizado. Antiela conta que, antigamente, era comum haver um certo distanciamento entre os profissionais e as crianças. “Em geral, se evitava o contato mais próximo sob o argumento de que os acolhidos poderiam se apegar, criar vínculos”, diz. “Naquela época, até mesmo dentro das famílias mais tradicionais, demonstrações físicas de afeto não eram tão comuns”, explicou a psicóloga. Felizmente, os tempos mudaram. “Hoje sabemos que os estímulos através do toque, do carinho, da conversa com o bebê, são necessários para o seu desenvolvimento ao longo de toda a vida, principalmente para essas crianças que já passaram por situações difíceis”, afirma Antiela.

Atualmente a instituição abriga cinco crianças na faixa etária da primeira infância. São dois bebês, um com dois e o outro com seis meses de idade. As demais tem três, quatro e cinco anos. No caso dos recém-nascidos, em especial, as “educadoras cangurus” procuram mantê-los no colo o máximo de tempo possível. Além disso, a equipe se organiza em turnos para que uma cuidadora possa dar atenção exclusiva para os bebês.

“Os resultados foram quase que imediatos. Eles tinham muitas cólicas, chegaram debilitados, ‘assados’. Agora dormem bem, mamam com vontade e estão mais tranquilos”, relata Cristiane Tondim Stramandinoli Mendonça Vieira, diretora da Casa do Menor.

Como surgiu

A ideia do projeto “Educadores Cangurus” nasceu durante uma das reuniões da equipe da Casa do Menor com representantes do Neca (Núcleos de Estudos e Pesquisas sobre a Criança e o Adolescente), uma associação de pesquisadores que desenvolve trabalhos voltados para a articulação de políticas de intervenção na defesa de direitos da criança, do adolescente, do jovem e de sua família. Através da Special Dog, membros do Neca estão vindo para Santa Cruz do Rio Pardo para oferecer capacitação a profissionais da rede particular e pública de acolhimento.

Cristiane lembra que uma psicóloga do Neca mostrou, na ocasião, a imagem de dois cérebros infantis. O primeiro era de uma criança que recebeu carinho, atenção e afeto, enquanto o segundo era o de uma criança que foi negligênciada pela família. “Até anatomicamente eles eram diferentes”, diz a diretora.

Desde então, a proposta foi colocada em prática com quatro monitoras, que participam regularmente da capacitação. Para Cristiane, o projeto é de extrema importância porque oferece aos atendidos uma experiência que muitos nunca tiveram na vida. “Eles chegam na instituição fragilizados e assustados. A situação de abandono familiar os deixa vulneráveis. Um gesto de afeto é uma novidade para a maioria”, declarou a diretora.

‘Cangurus’

Cibele de Cássia Gonçalves Antônio, 30, é uma das educadoras “cangurus”. Ela trabalha no turno da noite. Cibele também passou uma infância difícil e diz tentar oferecer para seus filhos e para as crianças do abrigo aquilo que não teve quando pequena. “Eles chegam sedentos de amor e carinho. Nosso papel principal é proporcionar isso”, declarou.

Para Eliane Cássia da Silva, 30, a proximidade com os bebês faz bem não só para eles, mas também para as próprias educadoras. “Os laços criados são muito fortes. A gente percebe que eles vão se acostumando até com o nosso cheiro e já percebem quando trocamos de turno”, afirma.

Marinalva Dias Costa, 57, está há 15 anos na Casa do Menor. Começou como voluntária e algum tempo depois foi contratada. Ela sempre cuidou das crianças menores de seis anos. Pela experiência no abrigo, acompanhou várias fases da instituição. “Na verdade, sempre gostei de demonstrar afeto, pegar no colo. Então, mudou pouca coisa porque esse é meu jeito. Vi muita criança chegar aqui ‘judiadinha’, em situação de cortar o coração. A gente sempre tratou com muito cuidado e carinho e, graças a Deus, elas se recuperaram”, diz.

Para Viviane de Fátima Castro, 38, a experiência de mãe ajuda muito no projeto “Cangurus”, além das reuniões de capacitação. “Temos de estar atentas aos desenvimento dos bebês e essa proximidade maior — e por mais tempo — nos permite prestar atenção aos detalhes” ressalta.

A ciência do carinho

Pesquisadores explicam que as funções cerebrais responsáveis por muitas habilidades necessárias na vida são geradas na primeira infância com as funções executivas, um conjunto de três dimensões composto por memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva. “O que ajuda a entender é a analogia com o controlador do tráfego aéreo. O nosso funcionamento executivo faz essa função. Ele organiza os aviões que estão chegando, os aviões que estão saindo, só que no nosso caso os aviões são as tarefas, os planejamentos que a gente faz no nosso dia-a-dia”, explica Joana Costa, pesquisadora do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).

É baseado neste princípio que funciona o projeto “Educadores Cangurus”, que está transformando a infância de bebês e crianças da Casa do Menor em Santa Cruz do Rio Pardo. Afinal, é a partir das funções executivas que o ser humano aprende a armazenar e relacionar informações a curto prazo, o que ajuda, por exemplo, a lembrar o que estava fazendo antes de ser interrompido; ter domínio sobre a atenção e o comportamento, como conseguir ler um texto em um ambiente barulhento; e considerar diferentes pontos de vista antes de tomar uma decisão, o que influencia na identificação e correção de erros cometidos. Os circuitos das regiões pré-frontais do cérebro, onde se processam as funções executivas, amadurecem até o início da fase adulta, mas é na primeira infância que os fundamentos são “esculpidos e consolidados em função das experiências da criança”.

Para que esse potencial genético se desenvolva, os pesquisadores apontam ser necessárias interações sociais saudáveis, como explica Beatriz Abuchaim, pesquisadora da Fundação Carlos Chagas (FCC), de São Paulo. “A criança tem uma característica de querer se vincular às pessoas que estão próximas e que cuidam dela. Os adultos, por sua vez, devem responder a essas expressões da criança, a essa necessidade de cuidado, de carinho, de acolhimento. Quando isso não acontece, muitos estudos mostram que há um prejuízo no desenvolvimento posterior. Cognitivo, emocional, físico até”, explica, falando não somente da figura materna, mas de todos que exercem o papel de cuidados do bebê.