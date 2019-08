Área ‘sem dono’ gera reclamação

Um enorme terreno na divisa entre o bairro da Estação e o Jardim São João, em Santa Cruz do Rio Pardo, está causando reclamações de moradores das duas vilas. Não se sabe se a área da rua Francisco de Abreu Sodré é institucional, de propriedade do município, ou particular. Sabe-se, porém, que já mudou de “dono” várias vezes e está sendo totalmente desmatada.

O comerciante Paulo Roberto Oliveira, 60, que mora nas imediações, conta que a rua é a extensão da antiga linha férrea da Sorocabana. “Esta área verde era uma mata fechada há 10 anos. A partir daí, invadiram e começaram a destruir tudo”, afirmou.

Há duas semanas, novamente o fogo tomou conta da área e a fumaça permaneceu incomodando os vizinhos durante os dois dias seguintes. Algumas árvores que sobraram, de grande porte, mostram que a vegetação era nativa.

Segundo Paulo, há anos a Polícia Florestal esteve no local e multou um responsável pelo desmatamento. “Inclusive, houve determinação para novo plantio de árvores, mas nada foi feito”, disse.

O comerciante também disse que a prefeitura conhece o problema. “Eu estive duas vezes conversando com técnicos do Meio Ambiente, mas não sei o motivo de ninguém aparecer no bairro. Estão destruindo e ninguém faz nada”, reclamou.