Maconha é apreendida em Espírito Santo

Um Hyundai Tucson com placas de Sertãozinho foi apreendido em Espírito Santo do Turvo, na madrugada de segunda-feira, 23, com 883 tijolos de maconha.

Segundo informações, policiais teriam suspeitado de dois veículos estacionados na praça central da cidade. O outro seria um Renault Sandero, de cor branca.

Ao se aproximarem dos veículos, o Renault saiu em disparada e com destino ainda desconhecido pela polícia. Ao averiguar o outro carro, constatou-se toda a quantidade de droga, além de um sistema de sinais luminosos. Acredita-se que o sistema seja para despistar a polícia, em caso de abordagens na rodovia.

Não se sabe, também, sobre o motivo que levou os criminosos a pararem o carro a céu aberto na cidade. Há hipótese de que a gasolina tenha acabado. Até um guincho, com placas de Araraquara-SP, foi acionado para retirar o carro. Questionado, o motorista relatou que não teria conhecimento algum da droga nele contida. A polícia segue com as investigações.