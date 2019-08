Nath Camilo: ‘No âmago da existência de Pedro’ (edição de 29/07/2018)

No âmago da existência de Pedro

Nath Camilo

Da Equipe de Colaboradores

Números, planilhas e contas tomavam o espaço do seu cotidiano. Fora promovido rapidamente. Quando passava por alguma situação difícil, ele orava com profundidade para Deus o livrar de suas angústias. Aliás, com o passar do tempo, a nova área de trabalho parecia uma labuta dupla, pois além das responsabilidades maiores, tinha que lidar com contadores e economistas que julgavam uma perda de tempo a fé de Pedro. E risos zombeteiros eram ouvidos na sexta-feira quando ele se retirava diretamente do trabalho para a casa, não frequentava “happy hours” com banhos de cerveja e piadas a todo gosto.

Ia para a casa de oração aos sábados à noite, nos domingos de manhã preparava café, salada de frutas, omelete, torradas e cereais e lia algum livro predileto. Durante a tarde faxinava a casa e depois, encontrava-se com alguns amigos de sua fé para conversar sobre a vida, sobre o amor, sobre viagens preferidas, sobre as sociedades. E lá ia Pedro continuamente às segundas-feiras iniciar sua jornada. Chacotas e deboches tornaram-se parte dos seus dias. Ele, que era comunicativo e alegre, inconscientemente se fechou, com medo das zombarias e humilhações.

Seus dias de ofício se tornavam horripilantes. Era com frequência que suas responsabilidades aumentavam abusivamente sem que ele pudesse tomar conta de tudo. Assim, começou a levar trabalhos para a casa. Aos sábados ficava tão cansado que deixara de ir à casa de oração. Seus amigos de fé percebiam que Pedro estava diferente. Calado, aéreo, inseguro, exaustivo. Manter-se firme em sua fé e trabalhar com crentes nos negócios, nos “happy hours” e na conversa fiada o deixava cada vez mais esgotado.

Na sala de recursos humanos onde foi chamado, ouviu-se da psicóloga que ele poderia encontrar um bom emprego, pois era competente e inteligente, mas que não ali, numa empresa na qual não se encaixava nos costumes. Faltava às reuniões na sexta-feira à noite nos bares, não participava das conversas cotidianas, pois não tinha hábitos semelhantes aos dos colegas de trabalho. Sua presença ali era uma peça solta. Pois não bastava que exercesse uma boa atividade no ofício, a empresa sempre esclarecia que queria a união de todos, e ele era excêntrico aos padrões culturais da instituição. Pagariam os devidos valores relativos ao desempenho e à capacidade dele.

Pedro saiu da sala sem sentir a exatidão de nenhuma daquelas palavras. Em sua mesa pegou seus objetos e sentiu que não havia necessidade emocional para lidar com aquela situação. Na verdade, ele não sentiu, mas seu coração atrofiou na medida em que andava pelos corredores em direção à porta de saída. Se fora demitido por ter fé, talvez fosse a hora de pensar na sua situação econômica e na sua estabilidade. Deus poderia ficar para depois. Por semanas não atendia seus amigos da casa de oração, não faxinava a casa e seu café da manhã era leite e cereal, acompanhados de listas enormes de oportunidades de um novo emprego para as quais enviava currículos. Seu espaço de amor pela fé e pelos seus amigos ficou vazio. Mas Pedro decidira se tornar uma fortaleza feita de gelo.

Cada vez mais magro e solitário, começou a fazer algo que nunca fazia: chorava todas as noites e todas as manhãs, um lamento alto, de pavor e desespero. Numa tarde de sábado, apareceu batendo freneticamente na porta da sua casa, um amigo da igreja. Tico levou bolo recheado, pães frescos e copos de chá gelado. Em pedido humilde, queria fazer com que Pedro tomasse um banho, colocasse aquela melhor roupa, passasse um cheirinho e fosse em busca do que ele sempre acreditou, na fé e no amor. E Pedro disse que seu coração agora estava fechado. Não sofreria mais e para isso teria que se livrar do motivo que o levou à perseguição. Tico em resignação disse que esse era um caminho sem voltas: “quem fecha o coração, está fechando para as coisas ruins, mas para as coisas boas também”.

Naquela noite, Pedro conheceu uma jovem muito sorridente. O coração dele se abriu um pouquinho. Eles conversaram no jantar após as orações, e ela disse que um tio precisava de um economista na empresa. O coração dele se abriu um pouco mais. Seu tio tinha fé e a empresa era ética, com muitos princípios e liberdade de religião. O coração dele foi invadido por uma luz quente que o abraçou e o protegeu. A jovem passou a frequentar sua casa nos domingos de conversas com os amigos.

O amor entre os dois cresceu. E no seu novo trabalho, Pedro viu o que era ser amado pelas suas próprias responsabilidades. Ele ainda encontrava muita coisa ruim em sua vida, mas no âmago de sua existência, havia aprendido que o coração deve estar aberto. Pois fechado, nenhum bem entrará jamais.