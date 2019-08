Otacílio faz defesa de Agenor e critica TCE

Prefeito diz que técnicos do TCE

“acham que podem decidir tudo”

O prefeito Otacílio Parras (PSB) voltou a defender o ex-presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez, após o Tribunal de Contas de São Paulo ter encaminhado à Câmara a sentença que condenou o ex-dirigente por uma série de contratações ilegais em 2015. Agenor deixou a empresa em junho, mas voltou a ser o “homem forte” do atual governo ao assumir o cargo de assessor de Assuntos Políticos.

O prefeito e os radialistas da Difusora trataram a condenação de Agenor, em programa ao vivo na sexta-feira, 27, como um mero “apontamento” do Tribunal de Contas. Na verdade, é uma sentença de um caso que foi analisado pelo TCE e cujo resultado, por determinação do órgão fiscalizador, foi encaminhado à Câmara e ao Ministério Público. Segundo o ex-vereador Souza Neto, que também defendeu a atuação de Agenor à frente da Codesan, “logicamente isto será explorado politicamente”.

Otacílio disse que o Tribunal de Contas se equivocou na decisão. “Sendo empresa de economia mista, como era, a Codesan podia perfeitamente contratar por tempo determinado”, disse. “O problema é que existem pessoas que acham que podem decidir tudo”, completou, referindo-se aos técnicos do tribunal.

Para Otacílio, o TCE julga casos com interesses. “Quando há interesse em interpretar como sociedade anônima, julgam como S/A. Quando querem apertar mais o cerco, interpretam como empresa pública”, continuou. “Está tudo correto. Mas se houvesse algo errado, não teria crime algum”, disse o prefeito.

Otacílio também alfinetou o vereador Luciano Severo, que declarou, há dias, que a decisão do TCE “referendou” a CPI que presidiu na Câmara. “Grave é dizer que isto é consequência da ‘CPI das Horas Extras’. Não tem nada a ver uma coisa com a outra”, disse

Segundo o prefeito, o TCE não é formado por juízes e, portanto, está errado na decisão contra Agenor. “O tribunal nunca aceita justificativas. Mas quando chegar na Promotoria o caso será analisado de acordo com a lei. É bem diferente”, afirmou Otacílio.