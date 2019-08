Prefeito queria ‘readequar’ o ITBI, diz ex-líder do governo Otacílio

Vereador conta que explicação de Otacílio era para

adequar a legislação à alíquota que já era cobrada

O vereador Luciano Severo (PRB) disse na semana passada, em entrevista à rádio 104 FM, que o prefeito Otacílio Parras (PSB) sabia que o projeto de alteração da redação de uma lei existente há mais de 20 anos iria implicar no aumento tácito do ITBI — Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. No entanto, ele explicou que o prefeito garantiu que, mesmo com uma legislação “dúbia”, desde 1995 a alíquota de 3% sobre imóveis rurais já era cobrada. A polêmica descoberta pelo ex-vereador Luiz Carlos “Psiu” Novaes Marques (PSDB) é sobre uma lei aprovada em novembro do ano passado, que garante apenas ter corrigido um “erro de digitação”, mas que, na verdade, aumentou a cobrança do ITBI.

Luciano Severo era o líder do governo na época em que o projeto chegou à Câmara, um mês antes de ser votado. “O prefeito disse que era necessário corrigir a redação de um artigo da lei, passando a alíquota para 3% sobre todos os imóveis do município, e não apenas para os urbanos”, disse o vereador.

É neste ponto que reside o impasse. O ITBI foi instituído por lei de 1989, do ex-prefeito Clóvis Guimarães Teixeira Coelho, com alíquotas de 2% para a transmissão de imóveis urbanos ou rurais. Uma nova lei de 1994, do ex-prefeito Manoel Carlos Manezinho Pereira, aumentou a cobrança dos imóveis urbanos para 3%. Em 1997, uma outra lei alterou vários artigos da cobrança, mas manteve as alíquotas. Como as leis de 1989 e 1994 não foram revogadas, o ITBI rural continuou em 2%.

No ano passado, alegando ter detectado um “erro de digitação” na lei de 1997, o prefeito Otacílio suprimiu a palavra “urbanos”, equiparando o imposto em 3% para todos os imóveis. A irregularidade é mais ampla, porque a majoração de impostos só pode ser aprovada num exercício para vigorar no outro. Além disso, deve ser feita através de lei complementar, o que não foi o caso.

Segundo Severo, o prefeito explicou na época que o objetivo do projeto foi readequar a cobrança do ITBI. “Ele disse, inclusive, que isso era o mais justo na opinião dele”, declarou o ex-líder do governo.

No entanto, o vereador reconhece que pode ter ocorrido algum erro na forma como o projeto tramitou, mesmo tendo pareceres favoráveis das procuradorias da Câmara e da prefeitura.

Otacílio, segundo Severo, garantiu que a alíquota de 3% já vinha sendo cobrada há muitos anos, mesmo sem a lei estar com a redação clara. “Pode realmente soar estranho, mas na época o prefeito disse que já existiam cobranças de 3% de ITBI para imóveis na zona rural, mesmo isso não estando previsto na lei. O executivo, então, quis adequar a lei aquilo que já era praticado”, explicou o vereador.

Severo disse que a possibilidade de tramitação irregular do projeto deverá ser analisada pela Câmara. Segundo o vereador, caso seja detectada alguma ilegalidade, todos aqueles que pagaram o imposto ITBI entre 1995 e 2017 poderão questionar o fato no Judiciário. “Quem se sentir lesado, tem todo o direito de acionar a Justiça”, disse.

‘Já esclarecido’

O prefeito Otacílio Parras (PSB) disse na semana passada que o assunto “já foi devidamente esclarecido” ao ex-vereador Luiz Carlos “Psiu” Novaes Marques (PSB), que apresentou um ofício denunciando a possível irregularidade. “Nós observamos que a lei era parcialmente omissa em relação aos imóveis rurais. Então, nós detectamos isso e enviamos um projeto à Câmara para corrigir a lei. Então, não houve nenhum aumento e nem a instituição de um imposto novo”, garantiu. Otacílio garantiu que “nunca se cobrou” menos do que 3%, mesmo sem estar devidamente esclarecido na lei”.