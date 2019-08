Prefeitura deverá ‘restaurar’ avenidas em Santa Cruz

Ministério Público faz uma série de recomendações sobre

duas avenidas arborizadas de S. Cruz, sob pena de ação civil

Um inquérito do Ministério Público recomendou ao prefeito Otacílio Parras (PSB) uma série de medidas para evitar a descaracterização das avenidas Cyro de Mello Camarinha e Batista Botelho, em Santa Cruz do Rio Pardo. As duas vias são consideradas as mais arborizadas da cidade, mas ao longo dos anos sofreram cortes de árvores e construção de calçadas que também mudaram a arquitetura original, que previa canteiros gramados. Caso as medidas não sejam acatadas, o MP vai ajuizar uma ação civil pública contra Otacílio.

Na semana passada, o secretário de Meio Ambiente, Luciano Massoca, já adiantou que a administração vai acatar as recomendações do Ministério Público. As medidas devem ser implementadas no prazo máximo de seis meses. O inquérito do MP foi instaurado através da denúncia de um munícipe, cujo nome não foi revelado. Ele apresentou a reclamação em 2014, quando houve uma série de cortes de árvores nas duas avenidas. Na época, o DEBATE denunciou a retirada das árvores, mas o município alegou que havia laudos autorizando os cortes.

Na recomendação ao prefeito, o promotor Vladimir Brega Filho, responsável pelo setor do Meio Ambiente do Ministério Público, pediu que todos os tocos que sobraram dos cortes de árvores sejam retirados, bem como o replantio da espécie que existia nas mesmas quadras, ou seja, Sibipirunas. Este tipo de árvore, nativa da Mata Atlântica, pode durar mais de um século e é de grande porte, proporcionando sombra e floração exuberante. A secretaria do Meio Ambiente já se posicionou várias vezes contra o plantio de Sibipirunas na área urbana, alegando risco de queda durante tempestades.

A maioria das árvores estão nas avenidas, entretanto, há pelo menos sete décadas. O secretário Luciano Massoca admitiu que o município vai acatar o documento, em todos os termos. O MP, porém, solicitou que o desenvolvimento das copas das árvores seja constantemente monitorada para a “adequada circulação de pedestres”.

O reflorestamento urbano de Santa Cruz do Rio Pardo teve início no final dos anos 1930, no governo de Leônidas Camarinha. Nas décadas seguintes, a cidade ficou conhecida também pelo exuberante cinturão verde. A partir dos anos 1980, entretanto, sempre justificados por laudos técnicos, os cortes de árvores se aceleraram, especialmente no governo de Otacílio Parras (PSB).

Canteiros

Na recomendação encaminhada ao município, o promotor Vladimir Brega ressaltou que o Código de Posturas do município prevê punições para “a depredação ou destruição de árvores ou jardins, logradouros e outras obras públicas. Ele lembrou que o inquérito instaurado em 2014, para apurar a supressão de jardins existentes em canteiros nas avenidas Cyro de Mello Camarinha e Batista Botelho ainda está tramitando no Ministério Público. No entanto, Brega explicou que um parecer do Centro de Apoio Operacional à Execução (CAEx/MPSP), em vistoria realizada em agosto e setembro do ano passado, constatou irregularidades nas duas avenidas.

Uma delas é a descaracterização das calçadas das duas vias públicas, antes com jardins em todos os canteiros onde se encontram enormes árvores. O MP pediu que todas as muretas sejam retiradas, permitindo o aumento da área permeável no entorno dos canteiros. Além disso, todos os tocos de árvores suprimidas devem ser retirados para o replantio de outras da mesma espécie. No entanto, espécies com espinhos devem ser cortadas.

O ponto mais polêmico é a recomendação para retirada de objetos das calçadas, como pisantes, materiais de construção, tambores e concreto, com a manutenção dos canteiros. Para cumprir a medida, o município terá de notificar todos os proprietários – residenciais ou comerciais – que alteraram os canteiros sem aprovação da prefeitura. Neste caso, todos os canteiros deverão ser devidamente refeitos no prazo de seis meses. Além disso, o Ministério Público advertiu que nenhuma outra modificação nos canteiros seja aprovada nas duas avenidas de Santa Cruz, especialmente aquelas que impliquem em redução da área permeável.