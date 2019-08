Geraldo Machado: ‘Minha mãe Cacilda’ (Edição de 29/07/2018)

Minha mãe Cacilda

Geraldo Machado

Estimulado a escrever, sem fugir à incumbência honrosa de escrever uma lauda com protesto de veneração e respeito às mães aplaudidas a cada mês de maio, sobreexcedo as minhas limitações, com medo de resvalar na rampa escorregadia da pieguice e do lugar comum. No patamar desta vida sem sobressaltos — pai, avô e, sobretudo, viúvo — trago comigo o amargo travo de muitas orfandades acumuladas. Órfão consciente, despojado, desprotegido. Por mais que modifiquem as ocasiões propícias ou aziagas, nunca iremos perder a remota fraqueza de filho que somos — e fomos.

Eu, bem cedo, com sete anos, saí de casa para longe (na época). Fui morar em Jaú, com a dona Aninha, minha saudosa avó materna (e maternal). Fui educar e me desasnar, no modo de dizer de Camilo Castelo Branco. Mamãe sentiu demais a ausência do primeiro filho. Lá longe, a perda da liberdade solta e bucólica, castigaram-me severamente.

Quatro anos após, voltei “ao meu primeiro e virginal abrigo.” Mais três, voltei à escola, num internato de padres, em Botucatu. Vinha nas férias para o sítio, exultante. Aumentou a aflição da mamãe quando as filhas foram para Santa Cruz do Rio Pardo estudar. Meu pai comprou uma casa e deixou os cuidados das filhas com minha tia Odete (Dedé), solteirona, irmã de minha mãe, com o propósito de fazê-las professoras. Mais uma casa para suprir naqueles tempos de crises e nas crises na lavoura de café.

Mamãe se desdobrava no trabalho, na saudade e na preocupação com os filhos ausentes. Enquanto estive interno, todo mês, eu recebia caixas com doces e frutas que dava para repartir na merenda com os colegas. Um dia, papai foi à cidade no seu pé-de-bode. Na volta, disse à mamãe se ela não queria ir ao cinema, onde estava em cartaz o filme “Branca de Neve e os Sete Anões”. À instâncias, ela aceitou o convite. Pôs a casa em ordem; deu o jantar dos camaradas do terreiro de café, arrumou-se e foram. Na metade do caminho, arrependeu-se. Disse ao meu pai: “Benedito, como poderemos ir ao cinema, se não sabemos dos filhos. E se estão precisando de alguma coisa?” Voltaram do caminho, sem discordância ou apelos.

Minha mãe Cacilda. Ouço-a cantando para eu dormir, aquela toada que me mata de saudades: “Tu não te lembras da casinha pequenina,/ Lá onde o nosso amor nasceu/Tinha um coqueiro ao lado/ e o coitado/ de tristeza já morreu.”

Minha mãe Cacilda, cansada de um dia de árdua labuta, dava banho nos filhos no bacião, com água de mina, aquecida numa chaleira enorme. À noite contava histórias do Joãozinho e Maria. Quando a história era triste, corriam lágrimas dos seus olhos serenos. Hoje eu choro aquelas lágrimas suas, nesta altura da vida, com saudades da senhora.

Estou arrependido, me perdoa, ao lembrar que eu reclamava quando, ao lavar-me a cabeça, ia o sabão “Aristolino” arder os meus olhos. A bucha áspera que limpava as orelhas do caboclinho arisco. Estes olhos que hoje choram por outros motivos; estes ouvidos que não ouvem mais o seu acalanto, o seu embalo, o seu ninar.

Este coração já está muito batido. Só quero incluí-la no pleito que faço às mães de todos, universal. A mãe dos meus filhos, herdeiros de excelsas qualidades, nunca fugida da memória dos que ficaram, restaram e — se vivem — vivem para amá-la.