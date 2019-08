João Zanata Neto: ‘A semente’

A semente

João Zanata Neto *

Quando a gente fala alguma coisa insensata ou algo que não tem uma lógica, nem sempre percebemos a gafe ou a falta de sentido. Isto é até certo ponto normal. Estamos descontraídos. Agora, quando a coisa é escrita, tudo muda de figura: as letrinhas permanecem justapostas e não arredam o pé dali como se fossem luzinhas incansáveis do pensamento. Já disseram e eu repito que o melhor remédio para a memória é o papel e o lápis. O anotado é sagrado e nem a chuva borra o brocado. A memória do escrito tem o seu efeito colateral, pois permite a reflexão futura. O que foi falado nem sempre é recordado, mas o escrito persegue o escritor como um atormentado.

E isto tudo por causa de que se escreve por impulso, deixando frestas ou rebarbas de um pensamento mal acomodado. Revisar um texto é algo a ser feito com muita cautela, pois pode quebrar o encanto do primeiro rascunho. Entre escritor e revisor existe um embate, pois este não possui a mesma inspiração e o escritor não consegue a mesma proeza de antes. É melhor escrever sobre outro assunto ou aproveitar algumas ideias secundárias não desenvolvidas.

Por isto, resolvi falar um pouco mais da semente. Revendo a frase “qual seria a necessidade de uma semente se uma árvore não tem pensamentos?” de uma forma racional, destacamos do conhecimento geral que o reino vegetal se desenvolve segundo as premissas de uma botânica já bem experimentada. É certo, então, afirmar que um vegetal não possui as características essenciais de um ser humano ou animal. Ou seja, ele não possui as estruturas neurais capazes de exprimir um pensamento. Se não há pensamentos, não há uma preocupação com a perenidade da espécie vegetal. Um vegetal não sabe que pode gerar um novo vegetal, mas ele assim o faz. Se ele não tem a ideia de que é capaz de se reproduzir, quem o fez assim para que assim possa fazer? Esta é a pergunta difícil que nos descabela. Nesta hora o botânico se depara com muitas teorias que extrapolam o seu saber biológico.

O criacionismo é uma teoria muito bacana que vai lhe dar o que pensar. Na acepção dos dicionários, criacionismo é uma teoria da origem dos seres por criação, oposta à evolução espontânea (p.498, Aurélio, Ed. Nova Fronteira, 1986). Talvez, isto não foi ministrado na escola, pois dá o que pensar, mas não se queixe, você é um autodidata. Na sua lousa verde não há fronteiras nem giz suficiente para abarcar o conhecimento que poderá obter.

O criacionismo lhe faz pensar que os elementos inorgânicos, quando encontram as condições necessárias, produzem compostos orgânicos com propósitos biológicos. A falsa espontaneidade da criação é uma observação superficial dos fenômenos. Einstein disse que Deus não joga dados. Os dados do Criador são chumbados, digo eu no bom sentido. Os eventos são esperados quando se reúnem as condições favoráveis. O Gênesis é uma aula de botânica, pois Deus criou o céu, a terra e a água. Depois fez a luz, juntou as águas, fazendo o chão seco, ou seja, as condições favoráveis para os vegetais se reproduzirem cada um segundo a sua espécie.

A semente diminuta é a maior pista da criação. A origem do mundo é também a dos seres. Agora que entendeu o criacionismo, pense na gênese do universo. Pense assim, do contrário: fez-se os aglomerados, as galáxias, os planetas, a matéria, as partículas, as sub-partículas e…?

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.