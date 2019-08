Moradores exigem reparos em asfalto

A promessa (não cumprida) era de que em uma

semana tudo estaria resolvido; sujeira causa reclamação

Moradores da rua Olavo Madureira, no bairro da Estação, em Santa Cruz do Rio Pardo, estão revoltados com o estado da via pública. Há cerca de um mês, a empresa responsável pela construção de um novo loteamento na região quebrou o asfalto da rua, em toda sua extensão, para a instalação de tubulações de agua e esgoto. A promessa era de que em uma semana seria feito o reparo. Passados quase 20 dias, na quinta-feira, 27, funcionários da companhia despejaram uma mistura aquosa de piche e brita sobre a enorme vala. Desde então, a cada veículo que passa, pequenas pedras soltas são lançadas na direção das casas, atingindo quintais, portões, janelas e pedestres. A impressão que se tem é de que o serviço não resistirá por muito tempo.

A dona de casa Aparecida Rodrigues Machado mora há 35 anos na rua Olavo Madureira. Ela se mudou logo após o casamento e conhece o local desde que o chão era de terra. Aparecida relata que chegou a colaborar com os funcionários da empresa. “Eles guardaram algumas ferramentas em nosso quintal. Garantiram que iriam deixar o asfalto do jeito que estava, mas olha só o que fizeram! É revoltante! ”, afirma.

A rua no bairro da estação, que dá acesso ao clube AABB, ficou muitos anos sem asfalto. Após constantes reivindicações dos moradores, foi realizada a primeira pavimentação durante o governo da ex-prefeita e atual vereadora Maura Macieirinha (PSDB). “Mas de péssima qualidade”, segundo garante a manicure Josiane Cristina Pires Rocha, 44, que há 21 anos reside na Olavo Madureira. A rua tem intenso tráfego de carros e veículos pesados, o que contribuiu para a rápida deterioração.

Josiane conta que, durante o primeiro mandato do prefeito Otacílio Parras (PSB), uma nova pavimentação foi feita, desta vez, aprovada pela vizinhança. “Brigamos tanto para ter esse asfalto e agora eles deixam desse jeito, sem dar satisfação? Nós queremos a nossa rua como ela estava antes”, declarou Josiane.

A situação caótica enfrentada pelos moradores da Olavo Madureira é de responsabilidade da empreiteira que está construindo o residencial “Pacaembu”. No momento em que a reportagem do DEBATE esteve pelo local, um empregado da companhia passou na rua. Ao ser questionado sobre a situação, preferiu não se manifestar.

Além do “remendo”, os moradores também criticam o descaso dos operários. Restos de piche foram jogados nas calçadas das casas. A caixa de supermercado Vanderleia Picinin cobra providências da empresa ou do poder público, que autorizou a intervenção na rua. “Nós pagamos por esse asfalto, foi cobrado a mais no nosso IPTU. Tentamos conversar com o chefe da obra e ele nos deu as costas. É nosso direito e não vamos sossegar até que eles concertem isso”, garantiu.