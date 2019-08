Vereador de Ourinhos prega “caras novas” na política

Alexandre ‘Zóio’ será candidato

a deputado federal pelo PRB

Vereador mais votado nas eleições de 2016 e atual presidente da Câmara de Ourinhos, Alexandre Araújo Dauage, 34, o “Zóio”, deverá concorrer a uma cadeira na Câmara Federal pelo PRB. Pré-candidato, ele vai disputar votos num eleitorado superior a 80 mil votos, mas pretende centrar sua campanha em toda a região, inclusive Santa Cruz do Rio Pardo.

Na última quinta-feira, 26, “Zóio” se reuniu com vereadores do PRB santa-cruzense em busca de apoio. Ele acredita que o partido terá uma relativa “facilidade” para eleger deputados federais porque haverá dois “puxadores” de votos: os atuais deputados Celso Russomanno e Marco Feliciano. Com isso, o vereador avalia que 30 mil votos serão suficientes para eleger um deputado federal pelo PRB.

Alexandre “Zóio” admite que atualmente o deputado federal se transformou numa espécie de “despachante”, sendo cobrado por verbas através das emendas parlamentares. No entanto, ele acredita que este tipo de verba acaba sendo “pulverizada” entre vários municípios. “Há outros meios de se conseguir recursos”, explicou, lembrando que o deputado pode usar seu prestígio junto aos ministros e até mesmo ao presidente da República.

Como vereador, “Zóio” disse que conseguiu viabilizar várias verbas para Saúde, Santa Casa de Misericórdia e asfalto. “Ourinhos era conhecida como a cidade mais esburacada de toda a região, mas este quadro está mudando”, explicou. Além disso, há verbas já autorizadas para construção de pistas de skate, academias ao ar livre e outros benefícios.

Outro trabalho que, segundo ele, precisa ser ampliado é o apoio a entidades assistenciais. Como exemplo, ele citou a Apae, entidade que acompanha há mais de 10 anos. “Há algum tempo a sociedade de Ourinhos se uniu para impedir que o governo do Estado cancelasse a Nota Fiscal Paulista. Esta é uma luta que deve continuar”, disse.

Alexandre sabe que vai enfrentar uma campanha difícil, até mesmo porque Ourinhos já possui um deputado federal, o Capitão Augusto Rosa (PR). “A receptividade da minha candidatura junto ao eleitorado me surpreendeu. Claro que não estamos lançando um novo projeto com a intenção de atrapalhar alguém, pois há espaço para todos. Este convite, na verdade, aconteceu há muito tempo e amadureceu no início do ano”, afirmou.

Apesar de pregar “caras novas” na política em todos os níveis, Zóio disse que ninguém pode dispensar o apoio de políticos experientes, até mesmo os chamados “caciques”. “Numa campanha não se pode dispensar ninguém. No entanto, aceitamos apoio dentro de uma razoabilidade. Mas o fato é que o apoio à nossa candidatura está crescendo muito, especialmente entre jovens. Todos querem caras novas”, disse.

O pré-candidato aposta que está na hora da região ampliar o número de representantes — hoje possui dois deputados, um de Ourinhos e outro, de Santa Cruz do Rio Pardo. “Temos condições de eleger mais, pois nossa região é muito carente de representantes. De Santa Cruz até Presidente Prudente há deputados em maior número e isto faz falta para a nossa região”, disse. Segundo Zóio, a presença de deputados influencia até mesmo o “marketing” da região, ajudando a atrair empresas. “Sem dúvida, os municípios ficam mais fortes, mas o parlamentar precisa ser atuante”, afirmou.

Sobre isto, Alexandre disse que o eleitor deve ficar atento às promessas que não se concretizam. Ele citou, como exemplo, o projeto do contorno ferroviário de Ourinhos, que não se concretizou apesar de fartamente anunciado. “A gente percebe que hoje é inviável. É uma necessidade, mas vai demorar muito para se realizar. Foi, sem dúvida alguma, uma promessa eleitoral”, disse. Segundo ele, o movimento ferroviário diminuiu muito nos últimos anos, mas ainda há problemas no trânsito de Ourinhos — que é cortada por linhas férreas no perímetro urbano —, especialmente nos horários de pico.

O pré-candidato acredita que vai conseguir recursos para a campanha eleitoral através do próprio partido, o PRB. “Mas eu acho que, neste momento político, a maior dificuldade dos candidatos será convencer o eleitor a votar. Afinal, a decepção da população é muito grande”, lembrou.