Família denuncia descaso em morte na Santa Casa

Mulher morreu após ingerir

medicamento, dizem familiares

A família de Luciana Cássia Rodrigues da Silva ainda não se conforma com a morte da comerciária aos 40 anos. Com uma grave crise de diabetes, ela ficou entre a vida e a morte na UTI da Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo, onde foi bem tratada e começou a se recuperar. Com alta médica, ela foi transferida para a Enfermaria e os problemas começaram. Luciana morreu dias depois e os pais denunciam uma série de descasos.

“No dia 27 de junho, ela entrou em coma na UPA e chegou à Santa Casa em estado gravíssimo, sendo internada na UTI. Mas o empenho dos médicos e da equipe da unidade, ela se recuperou a ponto de ser transferida para a Enfermaria. Mas foi aí que os problemas começaram”, disse a mãe Thelma Regina Rodrigues da Silva.

Segundo ela, faltam funcionárias no setor e não havia banho e nem troca de fraldas. “Eu tinha de pedir toda hora. Minha filha ficou com feridas pelo corpo todo”, contou.

O pai de Luciana, Sebastião Batista da Silva, disse que a filha estava consciente horas antes de morrer. A família deixou o hospital porque tinha alguns compromissos. Quando voltou, duas horas depois, Luciana estava com o olho revirado. “Eles disseram que deram dois remédios para ela dormir. Mas percebi que minha filha estava morrendo, mas uma enfermeira disse que era assim mesmo”, disse, chorando.

Telma só conseguiu ser atendida porque começou a gritar pelos corredores do hospital. Quando a chefe de enfermagem compareceu ao setor e percebeu a situação, Luciana foi levada imediatamente para a UTI. “Mas já era tarde”, garantiu Telma.

Desolada, Telma disse que resolveu denunciar o caso para que outras famílias não passem por esta situação. “É lamentável o que está acontendo no nosso hospital”, protestou.

Outro lado

Consultada a respeito da denúncia, a Santa Casa de Santa Cruz disse, em nota, que toda a assistência médico-hospital necessária à paciente foi prestada. “No que tange à dispensação de medicamentos, esta sempre é realizada atendendo estritamente a prescrição médica, conforme protocolos previamente estabelecidos”.

A nota informou, ainda, que o quadro de enfermagem “é composto por profissionais capacitados e comprometidos com o bom atendimento e acolhimento dos pacientes”.

O hospital também ressaltou que a reclamação não foi levada à administração de forma oficial. “A Santa Casa lamenta o óbito e externa os sentimentos aos familirtes”, concluiu a nota. A direção, contudo, disse que vai instaurar expediente para apurar os fatos. “Estamos em período de grande reestruturação, cujo objetivo é aprimorar os atendimentos dentro dos preceitos da preconizada humanização dos serviços de saúde”, afirmou o hospital público.