Agente de trânsito se envolve em confusão no centro de Santa Cruz

Agente estaciona viatura na calçada e causa confusão

no centro de Santa Cruz; prefeitura abriu uma sindicância

O agente de trânsito José Teodoro de Andrade se envolveu em uma confusão na manhã de terça-feira, 31, ao estacionar a viatura do Demutran — Departamento Municipal de Trânsito — em cima do calçadão da rua Conselheiro Dantas, no centro de Santa Cruz do Rio Pardo. Houve protestos e, no final da história, o veículo oficial acabou sendo multado pela Polícia Militar. O agente também recebeu multa porque não portava a CNH. Ele responde agora a uma sindicância, mas garante que cumpriu o que determina o Código de Trânsito.

O fato da viatura de fiscalização estar com duas rodas na calçada provocou protestos de pessoas que passavam pelo local, na quadra das Casas Pernambucanas. Teodoro alegou ter estacionado daquela forma para fiscalizar um veículo que utilizava de forma irregular uma vaga para carga e descarga. A justificava não convenceu os presentes e o clima ficou tenso. Foi então que o próprio funcionário do Demutran decidiu acionar a Polícia Militar.

No entanto, o policial que esteve no local considerou que o agente estava infringido a legislação de trânsito ao estacionar na calçada. Teodoro, então, chamou o diretor do Demutran. O veículo oficial acabou sendo multado, mas a surpresa maior foi que o próprio agente não portava a CNH. Ele também foi multado.

A prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo informou, no dia seguinte ao episódio, que instaurou uma sindicância para apurar os fatos. Em nota, o município explicou que o processo administrativo vai ouvir todos os envolvidos e definir as medidas a serem tomadas. José Teodoro não foi afastado, mas pediu para realizar serviços internos. Na sexta, entretanto, ele foi convocado para trabalhar no calçadão da Conselheiro na manhã de ontem, exatamente na quadra em que aconteceu o incidente.

Em emissoras de rádio, o prefeito Otacílio Parras (PSB) antecipou que Teodoro cometeu infração de trânsito e explicou que as multas serão pagas pelo próprio agente.

Outro lado

Anteontem, o agente José Teodoro Andrade disse que estava amparado pelo Código de Trânsito ao estacionar a viatura do Demutran sobre a calçada. Teodoro explicou que o artigo 29 do Código de Trânsito permite o estacionamento de viaturas em locais proibidos. Ele havia sido chamado pelo diretor da empresa que administra a área azul, alegando que um caminhão não estaria respeitando a legislação municipal do estacionamento rotativo.

“No local, percebi a presença do caminhão e avaliei o melhor local para estacionar. Deixei espaço amplo para pedestres e para o trânsito”, explicou. “Julguei que aquela posição era a melhor possível, até porque seria rápido. A conversa não durou mais do que um minuto”, afirmou.

Foi aí que Teodoro começou a discutir com um pedestre, que protestou sobre o estacionamento. O agente resolveu chamar a Polícia Militar e, para sua própria surpresa, acabou sendo multado. “Foi incrível, mas eu não tive o apoio que esperava”, reclamou. Aliás, nem mesmo o diretor do Demutran, Manoel Antônio Pedrotti Mendes, que chegou minutos depois ao local, deu razão a Teodoro.

O agente de trânsito admitiu que não portava a CNH, pois perdera o documento e solicitou a segunda via. Ele gravou toda a movimentação e garante que lojas da região devem ter filmado toda a ocorrência. “Meu procedimento está correto e amparado pelo Código de Trânsito, pois estava numa operação de fiscalização”, afirmou.

José Teodoro assumiu o cargo concursado em 2012, mas chegou a ser demitido pelo prefeito Otacílio e recuperou o cargo na Justiça do Trabalho. O agente alega perseguição política.