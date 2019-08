Prefeito não aceita mudança e vai vetar o próprio projeto

Oficialmente, Otacílio disse que houve ‘erro da

bancada’ e, por isso, vai apresentar nova proposta

O projeto que ampliou a relação de doenças crônicas para o benefício da isenção do IPTU, aprovado na sessão de segunda-feira, 30, será integralmente vetado por Otacílio Parras (PSB). O anúncio, dias depois da votação, foi feito pelo autor do projeto, o próprio prefeito de Santa Cruz. Ele alegou que o texto original ficou equivocado porque o vereador Lourival Heitor (DEM), líder do governo, se esqueceu de apresentar emenda para impor “fatores limitantes” aos beneficiários, além da renda familiar de até quatro salários mínimos. Otacílio disse que vai encaminhar um novo projeto logo após o veto total, mas não explicou o motivo do texto original do projeto não abranger esta questão.

Nos bastidores da Câmara, porém, a avaliação é que Otacílio Parras está exercendo o poder de veto total ao projeto porque ele foi modificado por uma emenda do vereador Luciano Severo (PRB), que ampliou o benefício para os pais dos proprietários de imóveis. Uma reunião tensa entre Otacílio e os vereadores da base governista, no final da tarde de quarta-feira, 1º, confirmou esta versão (leia ao lado).

O projeto de Otacílio praticamente substituiu um outro, do vereador Luciano Severo, que concedeu isenção de IPTU aos proprietários de imóveis que estejam em tratamento de câncer, ou que tenham filhos ou cônjuge na mesma situação. O novo texto apresentado pelo prefeito ampliou a lista das doenças que dão direito ao benefício, incluindo tuberculose, hanseníase ativa, alienação mental, paralisia irreversível, hemiplegia, paraplegia, tetraplegia, Mal de Parkinson, esclerose, cegueira, autismo, Aids, Alzheimer, microcefalia e esquizofrenia.

Votação apertada

Apesar do projeto determinar que o benefício só passe a vigorar a partir de 2019, os governistas resolveram votar às pressas. O vereador Joel de Araújo (PRB) pediu um adiamento, mas foi voto vencido. Em seguida, Luciano Severo apresentou uma emenda que, segundo ele, corrigia uma distorção no texto original. O vereador acrescentou “pais” entre os beneficiários do projeto de isenção de IPTU.

Segundo Severo, há muitos casos em que pais idosos moram — e recebem cuidados — em propriedades dos filhos. “Nós estaremos fazendo justiça para os casos de famílias que possuem pais e mães, invariavelmente de menor poder aquisitivo, e não podem ficar de fora do projeto”, explicou. “Esta condição é extremamente importante, pois há muitos pais que moram com os filhos e sofrem com alguma doença”, emendou.

Para Cristiano de Miranda (PSB), a emenda inviabiliza o projeto. “Vamos aprovar sem emendas para sentir o impacto no futuro”, disse. Cristiano afirmou que o vereador Luciano Severo “deu partida a este grande projeto da administração”, numa referência ao fato da proposta substituir a lei apresentada pelo colega.

Outro Cristiano, o Neves (PRB), elogiou a emenda e o colega Luciano Severo, que apresentou o projeto inicial para isenção a portadores de doença crônica. Segundo ele, a alteração num projeto mais amplo “é justa” ao incluir os pais como beneficiários. “Isto não estava muito claro no novo projeto”, disse.

A votação mostrou uma clara divisão de opiniões. Votaram a favor da inclusão dos pais dos proprietários no benefício da isenção de IPTU os vereadores Luciano Severo, Cristiano Neves, Edvaldo Godoy, Joel de Araújo, Luiz Antônio Tavares, Maura Macieirinha e Murilo Costa Sala. O resultado foi a aprovação da emenda de Severo por apenas um voto: 7 a 6.

Com a mudança, a redação final do projeto, já com a alteração, foi aprovada por unanimidade. No entanto, toda a discussão foi inútil, ao menos por enquanto, já que, dias depois, o prefeito Otacílio Parras anunciou que vai vetar integralmente a proposta e apresentar novo projeto.

Maura teme redução

dos próprios salários

Durante a discussão da emenda do vereador Luciano Severo, que incluiu a palavra “pais” na relação de familiares dos proprietários de imóveis que podem obter a isenção de IPTU, a vereadora Maura Macieirinha (PSDB) fez uma declaração surpreendente. Ela demonstrou preocupação com a possibilidade de corte nos salários dos vereadores ante a redução na arrecadação de impostos pelo município. Ninguém comentou o discurso.

Maura alertou que a isenção, que estava sendo ampliada, fatalmente iria provocar, em algum momento, o aumento de outros impostos. “Não existe milagre. Lá na frente alguém vai pagar por isso”, disse. Foi neste instante ela demonstrou preocupação com os próprios salários: “Com estes precedentes, isto pode até chegar nesta casa e cortar o salário dos vereadores”, disse. “O município vai precisar cortar as despesas. Então, estas questões precisam ser muito bem pensadas”, afirmou a vereadora tucana.