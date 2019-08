DICAS – Edição de 05/08/2018

Efeito contrário

Alguns vereadores não digeriram bem as palavras enérgicas de Otacílio durante a reunião em que o prefeito anunciou o veto ao próprio projeto de isenção do IPTU. Joel Araújo e Cristiano Neves que o digam. Ambos foram alvo de indiretas quase explícitas de Otacílio, insinuando que os vereadores não estariam alinhados 100% com os interesses do governo. Se a intenção foi cobrar unidade do bloco situacionista na Câmara, o tiro pode ter saído pela culatra..

Bate e assopra

Percebendo que pesou na mão, Otacílio compareceu à Band FM no dia seguinte para ser entrevistado por Neves. Em tom aprazível, o prefeito declarou que o vereador pode ser um “bom nome” na disputa pela prefeitura em 2020.

‘Bragato livre’

O PSDB de Santa Cruz do Rio Pardo comemora. O ex-deputado Mauro Bragato, cassado em 2016 após ser condenado por improbidade administrativa, recuperou os direitos políticos e deve disputar a eleição deste ano. Segundo a Justiça, a contagem dos cinco anos de punição começou em 2012, embora Bragato só fosse cassado quatro anos depois. Pelo menos a vereadora Maura Macieirinha (PSDB) deve apoiar o ex-deputado.

Revoada

O candidato a governador tucano, João Dória, esteve em Ourinhos na semana passada com todo o staff de campanha. Ao lado do prefeito Lucas Pocay (PSD), o ex-prefeito paulistano elogiou o sistema de monitoramento em tempo real da cidade e o fato de Ourinhos possuir uma secretaria de Segurança Pública.

Confirmado

O deputado estadual santa-cruzense Ricardo Madalena teve seu nome homologado como candidato a reeleição na convenção do PR realizada ontem em São Paulo. A surpresa foi a presença do deputado federal Tiririca entre os candidatos. O palhaço desistiu de desistir da carreira política…

Bicando

Ricardo Madalena anunciou na semana passada, em entrevista à rádio 104 FM, que vai seguir a orientação de seu partido e apoiar, para presidente da República, o ex-governador Geraldo Alckimin (PSDB). “Ele demonstrou competência à frente do Estado”, disse. Se o primo for no mesmo caminho, poderá esbarrar em Adilson Mira (PSDB) no palanque.

Liberdade

A Câmara aprovou na segunda-feira, 30, projeto de Edvaldo Godoy (DEM) que permite ao vereador ter livre acesso a todas as repartições públicas, podendo, inclusive, tirar cópia de documentos. Transparente, o projeto permite as produtivas ‘blitz’…

Crateras

no asfalto

Motoristas estão reclamando do excesso de buracos na rua João Marsola, que liga a avenida Clementino Gonçalves à rua Carlos Rios, que por sua vez dá acesso à SP-225. Apesar do trânsito intenso, a rua está com enormes buracos.

“Coisas de Política”

Cumpra-se

O presidente da Câmara daquele lugarejo era um senhor de poucas palavras. Sujeito muito austero, estava acostumado a dar ordens que tinham de ser cumpridas à risca, sem nenhum questionamento. Assim, naquela segunda-feira, ao chegar em seu gabinete da Câmara, já um tanto atrasado, notou que o funcionário de serviços gerais estava comodamente sentado, mexendo no celular. Chamou imediatamente o rapaz e disparou, com voz autoritária, uma ordem sua:

— Olha aqui, o tempo que você está aí parado sem fazer nada, pegue o esguicho e vá regar o jardim!

— Mas o senhor não viu que está chovendo? — replicou o funcionário

— Não tem importância… Vista uma capa, pegue um guarda-chuva e vá fazer o que mandei!

(Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)