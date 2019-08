Mortes em Santa Cruz do Rio Pardo podem ter ligação com H1N1

Secretário diz que ainda

aguarda laudo de instituto

O secretário de Saúde de Santa Cruz do Rio Pardo, Diego Singolani, não negou que existam óbitos entre os três casos suspeitos de contaminação pelo H1N1 que ainda aguardam laudo do Instituto Adolfo Lutz, de Marília. Na sexta-feira, 3, durante entrevista à rádio 104 FM, Diego foi questionado se havia informações oficiais sobre mortes suspeitas de terem ligação com o vírus. “Só podemos compartilhar esses dados com a imprensa mediante a confirmação dos exames”, limitou-se a responder o secretário. Nas últimas semanas, comentários em redes sociais falavam de possíveis ocorrências que não teriam sido divulgadas pela administração.

Diego informou que a vacinação contra H1N1 terminou na semana passada, com o fim do estoque de vacinas nas unidades básicas de saúde do município. “Ainda temos uma quantidade de doses reservadas especificamente para o reforço no grupo das crianças e gestantes”, disse. A campanha nacional de imunização contra o vírus começou no dia 23 de abril e foi prorrogada devido ao grande número de infectados. Somente o Estado de São Paulo concentra 1.702 casos dos 4.680 de todo o País. E quase 40% das mortes por gripe foram registradas em São Paulo (320), de acordo com a Secretaria da Saúde.

Em Santa Cruz do Rio Pardo a cobertura vacinal atingiu 92,13% do público alvo. O mínimo preconizado pelo Ministério da Saúde era de 90%. O saldo do H1N1 até o momento, segundo dados da prefeitura, aponta 11 casos notificados, sendo três positivos — os pacientes foram tratados e passam bem —, cinco negativos e os três que ainda aguardam laudo.