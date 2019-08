Capotamento em Ipaussu fere um

Kleber Renne Alonso, 51, ficou ferido após passar mal e capotar seu carro no centro de Ipaussu, na manhã de segunda-feira, 30. Kleber é professor da Etel (Escola Técnica de Eletrônica) da cidade.

Segundo informações, após sentir-se mal, Kleber perdeu o controle do automóvel, um Honda Civic, e atingiu o canteiro central da avenida Rui Barbosa, por onde trafegava no momento.

O veículo capotou diversas vezes e só parou ao atingir um muro e uma árvore de uma residência.

O Corpo de Bombeiros e o Samu (Sistema de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados e precisaram retirar a vítima do interior do veículo, já que o professor não conseguira sair após o acidente.

Kleber foi imobilizado e conduzido à Santa Casa de Ipaussu, onde ficou sob cuidados médicos.