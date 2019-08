CARTAS – Edição de 05/08/2018

‘Felicidade’

Em todas as grandes línguas europeias, a palavra “felicidade” tem uma raiz que significa “sorte ou fortuna-felix”, do latim. Gregos e romanos herdaram essa palavra como descrição de uma “vida completa”. Ser feliz era viver como os deuses, e o homem poderia chegar lá, ainda que envolvesse uma busca árdua. Mais importante que viver sensações agradáveis, era fugir dos vícios e assimilar as virtudes.

O cristianismo levou a felicidade para fora deste mundo. Ela passou a ser fruto da graça divina, mas o Renascimento devolveu alguma dignidade aos prazeres mundanos. O famoso sorriso da Mona Lisa era de um pequeno contentamento neste vale de lágrimas. Com o Iluminismo, do século XVIII, a felicidade passou a ser algo que todo ser humano pode sentir, e não apenas como um dom de Deus.

Daí, surgiu a Ciência da Felicidade, que achamos nos vários livros editados de autoajuda e o avanço dos medicamentos para desvendar o mistério desse mecanismo de ser feliz.

Isso é o que todos desejamos e procuramos todos os meios que nos levem a esse sentimento. Movemos mundos e fundos para conseguir alcançar uma vida boa, alegre, plena e satisfeita. No entanto, muitos dos seres-humanos não chegam onde querem e até negam a existência de Deus. Seguem caminhos escusos, emaranhados e chegam a acabar com a vida.

É muito triste acontecer isto, porque, além de viverem infelizes, para onde será que eles vão? Nós, cristãos, ainda podemos sonhar com uma nova existência, prometida por Jesus, quando caminhava na Terra.

“A felicidade é como a pluma que o vento leva pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve.” – Tom Jobim e Vinícius

—Anna Maria Rocha (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Aquecimento global

Pela inação dos governantes que, em 2015, em Paris, aprovaram a redução dos gases do efeito estufa, e a saída dos USA, determinada pelo Trump, os países da Ásia enfrentam as terríveis ondas de calor, principalmente os trabalhadores braçais da Ásia, como a China e Índia, onde as temperaturas estão chegando a 45 graus célsius, afetando, diretamente, os setores agrícolas, petróleo e gás, mineração, reduzindo, assim, a produtividade, porque os ambientes são insalubres e insuportáveis, cujo valor pode chegar a US$ 78 bilhões, segundo a Consultoria Global Sustainability Energy for All.

Como se não bastasse, os trabalhadores braçais serão afetados, também os funcionários das grandes empresas que, nas megacidades, se utilizam de ar-condicionado, ventiladores e os computadores das empresas necessários para o funcionamento, porque a sobrecarga de energia não dará conta de todo consumo.

Com relação aos países pobres, citam os especialistas que os prejuízos serão maiores porque não possuem infraestrutura e, os rios que fornecem energia às hidroelétricas sofrem com a enorme estiagem.

O Brasil, agora rebaixado para país pobre, só rico em corrupção por parte dos seus maus governantes — e nosso presidente se vangloria em ter a impopularidade com 92% de rejeição —, será afetado principalmente com a escassez da agua, porque também não investe em saneamento básico e nem na reciclagem do lixo urbano, do qual 90% são descartados nos rios e lixões a céu aberto. Esse é o retrato do mundo hoje, o resto é o resto. Quem sobreviver, verá.

—José Pedro Naisser (Curitiba-PR)

Comunidade de João

O quarto Evangelho da Bíblia é atribuído ao discípulo amado, João, e foi um dos últimos livros escritos do Novo Testamento. Acredita-se que foi escrito na cidade de Éfeso. E reflete a comunidade de João que se formou alguns anos após a ressurreição de Jesus e compunha-se de judeus convertidos. A comunidade via Jesus de modo tradicional, como mestre (Jo 1, 38), messias (Jo 1, 41), o prometido por Moisés e pelos profetas, (Jo 1, 45), o filho de Deus, o rei de Israel, (Jo 1, 49), Jesus teria vindo somente para os judeus.

A comunidade do Discípulo Amado cresceu e passou a incorporar outros grupos. Um desses grupos passou a ter conflitos com a instituição judaica, contra o Templo de Jerusalém, sede da instituição judaica. Esse grupo teria convertido os samaritanos à fé em Jesus (Jo 4,3-42 e Lc 10,25-37). Para a comunidade de João, a instituição representada pelo Templo de Jerusalém é lugar de morte, pois ela matou Jesus e continuava matando seus seguidores. Por essa razão que o Evangelho de João a compara às trevas, ou a morte.

Outros pagãos, provavelmente gregos, também aderiram à comunidade. Isso fica claro quando, em seu Evangelho, João explica o significado de algumas palavras estranhas a eles, como Rabi, Messias, Cefas, etc.

Nos anos 80, o Evangelho de João ainda não estava escrito, e essa comunidade se vê envolvida por inúmeros conflitos que vem de fora. O primeiro conflito refere-se ao mundo, que no contexto de João significa o sistema social injusto que se opõe à ação de vida de Jesus. Nesse momento, a comunidade está às portas de grande perseguição.

O segundo conflito é com os judeus, ou seja, com as autoridades judaicas e seu poder econômico, político, religioso e ideológico, que impede o povo de viver, matando todos os que se opõem. São as trevas que tentaram apagar a luz (Jo 1, 4-5). Nessa época, o Templo de Jerusalém já fora destruído.

O terceiro conflito é com os seguidores de João Batista. João fora um dos que deixaram João Batista e seguiram Jesus. Os que permaneceram fiéis a João Batista, hostilizavam a comunidade de João. Isso fica evidenciado no Evangelho de João (Jo 1, 6-8).

O quarto conflito é com os que aceitaram Jesus, mas permaneceram ligados à instituição judaica. Ocultavam sua fé a fim de não serem expulsos, como aconteceu com o cego de nascença (Jo 9, 34). O Evangelho fala dessas pessoas (Jo 12, 42-43), sendo Nicodemos, membro do Sinédrio, tribunal judaico, um deles.

O quinto conflito é com os judeus que abandonaram a sinagoga ou foram expulsos dela. O Evangelho de João não os reconhece como cristãos autênticos (Jo 6, 60-66).

O sexto conflito é com as igrejas apostólicas. Elas são representadas no Evangelho de João por Pedro, André, Filipe, Natanael, Tomé e Judas Tadeu. A comunidade de João os vê em constante busca de identidade, como Pedro (Jo 21, 15-19), quando declara, por três vezes, seu amor incondicional a Jesus, então toma sua vocação: “segue-me”.

O Evangelho de João foi escrito aos poucos, à medida que as conquistas da comunidade iam acontecendo. Em torno do ano 100, recebeu a redação definitiva.

— Mario Eugenio Saturno (São José dos Campos-SP)

Cola, ética e escola

Muitos profissionais da psicologia afirmam que é comum observarmos, entre jovens e adolescentes, o comportamento transgressor. Não seguir completamente as regras estabelecidas socialmente e questionar a autoridade imposta é tido como um ponto presente no desenvolvimento e na formação da personalidade. Estudo recente, publicado no periódico Psychological and Personality Science, confirma essa tese ao constatar que o indivíduo, no ato de desrespeitar regras estabelecidas, se sente empoderado e aqueles que com ele convivem também enxergam, nessa ação, uma demonstração de poder. Se levarmos em conta o quanto é importante para um adolescente ser aceito pelo grupo, ser visto como alguém com poder é muito atrativo. Por tudo isso, podemos considerar o ato de “colar” em avaliações algo bastante comum, desde que seja pontual, ocasional. A situação muda de figura quando o fenômeno da “cola” se torna quase que endêmico, conforme sugere pesquisa realizada nos Estados Unidos: 51% dos alunos de escolas de elite praticam o ato de “colar” em avaliações, por conta das facilidades que novas tecnologias promovem e motivados pela alta concorrência a ser enfrentada.

Quando o ato de “colar” ganha proporções que afetam e comprometem todo sistema avaliativo de uma instituição de ensino, penso termos diante de nós um problema atingindo pelo menos três aspectos da prática educativa: pedagógico, teleológico e axiológico. No que se refere ao aspecto pedagógico, identifico duas situações como problemas a serem enfrentados: a estrutura da avaliação e a significação da aprendizagem. As avaliações que cobram do aluno apenas sua capacidade de memorização em detrimento de sua capacidade global de raciocínio, são avaliações que permitem a identificação da “cola” como possibilidade de sucesso; já uma avaliação construída de modo inteligente, em que a memorização não seja o único elemento presente, desestimula o ato de “colar”. Outro elemento pedagógico a ser considerado é o fato de que o aluno praticante da “cola” não observe naquele conteúdo algo significativo para ele — algo que, na tomada de sua posse, o fará alguém melhor, trará capacidades, auxiliará no seu desenvolvimento e aperfeiçoamento. Esse aluno pode ceder mais facilmente à tentação de substituir a aquisição do conhecimento por uma “aparência de aquisição”.

Pensando no aspecto teleológico (causa final, perspectiva futura), o aluno, ao tentar fraudar em uma avaliação, não possui a devida consciência de que precisará dominar aquele conteúdo em um exame vestibular, em um concurso público ou em qualquer tipo de processo seletivo futuro. Trata-se de uma percepção prática que lhe falta. A fraude resolve o problema por agora e cria um problema maior no futuro. Finalmente, mas não menos importante, temos a dimensão axiológica (valores, ética, moral). Ao praticar a “cola” em uma avaliação, o educando pode não ter a consciência de que está cometendo um ato infracional e também antiético. A ética, nesse caso, é tomada não como parte inerente ao corpo da reflexão filosófica e sim em seu sentido mais amplo de busca pela ação correta, pela ação coberta por valores que a dignificam. A situação pode ser ainda pior se o educando possui a consciência de estar cometendo um ato antiético (em que é prejudicado alguém que se esforçou e agiu corretamente) e não se importar com isso; nesse caso, o programa de formação humana e ética do educando apresenta grande falha, pois o estudante não está valorizando o aspecto da justiça e o valor inerente ao espírito de sacrifício e dedicação.

Dentro do contexto de combate ao fenômeno da “cola” em avaliações, uma instituição de ensino deve promover um bom programa de formação humana e ética; desenvolver no educando a consciência e a valorização da ação correta; despertar o aluno para o valor do conhecimento e sua relação com o desenvolvimento humano; criar avaliações capazes de desafiar a inteligência do estudante e não apenas seu poder de memorização; fazer com que todos os envolvidos no processo pedagógico entendam o imenso valor de se viver a justiça e se combater a corrupção. Desse modo, o fenômeno da “cola” não será endêmico, mas apenas pontual.

— Carlos Roberto Merlin Júnior (São Paulo-SP)

“Fotos do Leitor”

A majestosa

Igreja Matriz

— Fotos do acervo do servidor público aposentado Edílson Arcoleze Ramos de Castro mostram a antiga Igreja Matriz de São Sebastião, demolida nos anos 1960 e que até hoje deixou saudades na população. A foto acima, segundo Arcoleze, foi tirada pelo inesquecível frei José Maria Lorenzetti, cujo nome de batismo era Laurindo. Ao lado e abaixo, detalhes da construção do templo católico, no início do século XX.