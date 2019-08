Convênios com entidades vão reduzir filas na Saúde

Apae, Adefis e Santa Casa serão

pagas para atender pacientes

Diego Singolani

Da Reportagem Local

A prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo está firmando convênios com entidades do município para o atendimento de pacientes da rede pública. De acordo com o secretário de Saúde, Diego Singolani, a medida busca diminuir as filas para alguns tipos de cirurgias e tratamentos que, até então, eram realizados somente em outras localidades da região. Além disso, a iniciativa permitirá que as instituições assistenciais da cidade recebam mais recursos.

Os contratos estão sendo celebrados através das secretarias de Saúde e dos Direitos das Pessoas com Deficiência e de Desenvolvimento Social. A Apae (Associação de Pais e Mestres dos Excepcionais) e a Adefis (Associação dos Deficientes Físicos de Santa Cruz), serão responsáveis por procedimentos na área de fisioterapia.

Já a Santa Casa de Misericórdia, a partir do próximo mês, deve iniciar a realização de neurocirurgias de média complexidade. “Cirurgias de crânio e coluna passarão a ser realizadas no hospital, tanto as emergenciais quanto as eletivas”, afirmou Diego. Hoje, nos casos de emergência que envolvem traumas cranianos mais complexos, os pacientes são estabilizados na UTI da Santa Casa até que surjam vagas em hospitais da região.

Quanto aos procedimentos eletivos para coluna, os pacientes de Santa Cruz são encaminhados para Marília. “Há pessoas que chegam a esperar cinco anos na fila por uma cirurgia”, revela o secretário.

Já existem convênios do tipo entre a secretaria de Saúde e clínicas particulares do município, principalmente para a realização de exames. De acordo com o secretário, todos esses contratos serão mantidos. “Vamos expandir as vagas para os pacientes através das entidades, além de oferecer procedimentos que antes eram feitos apenas fora de Santa Cruz”, disse Diego.

As instituições serão pagas pela prefeitura por cada pessoa atendida. Elas deverão prestar contas, como já acontece, além de seguir critérios quantitativos e qualitativos estabelecidos pela secretaria de Saúde. “Por enquanto, definimos um limite mensal de repasses por serviços prestados no valor de até R$ 12,5 mil para cada entidade. Durante o estudo para a implementação do projeto, avaliamos que, nesses termos, elas terão condições de atender a demanda e manter o padrão exigido”, diz o chefe da pasta.

A Apae já vinha recebendo pacientes encaminhados pela prefeitura. No ano passado, o município entregou à entidade equipamentos para o atendimento fisioterápico nos métodos “bobath” e “therasuit”, além de custear o treinamento da equipe técnica. Já a Adefis deve fechar o convênio com a administração ainda nesta semana. A partir de setembro, através da nova parceria com a Santa Casa, as 109 pessoas que atualmente aguardam por uma cirurgia de coluna poderão ser atendidas no município.