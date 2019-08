Doenças ‘do passado’ voltam a assustar

Baixa cobertura vacinal e surtos em países vizinhos

agravam a situação, alerta pediatra de Santa Cruz

Diego Singolani

Da Reportagem Local

Doenças já erradicadas no Brasil voltaram a ser motivo de apreensão entre autoridades sanitárias e profissionais de saúde. De acordo com os últimos dados do governo federal, o País registra 1.053 casos confirmados de sarampo, sendo 742 no Amazonas e 280 em Roraima. Há ainda casos considerados isolados em São Paulo (1), no Rio de Janeiro (14), no Rio Grande do Sul (13), em Rondônia (1) e no Pará (2). Pelo menos 4.470 casos permanecem em investigação no Amazonas e 106 em Roraima. Além do sarampo, eliminado do Brasil oficialmente em 2016, doenças características dos anos 1980 e 1990, como a poliomielite e rubéola, ameaçam provocar estragos na saúde pública caso a imunização sofra mais baixas.

Segundo a pediatra e neonatologista Kátia Isabel Bernardes Henares, parte do problema está na resistência dos pais em vacinar seus filhos. “Para o sarampo, por exemplo, há muito tempo já temos a vacina que é eficaz em até 97% dos casos”, afirma. A médica aponta a desinformação causada por notícias falsas que circulam nas redes sociais como um fator preocupante. Um dos principais argumentos daqueles que levantam a bandeira contra as vacinas surgiu de uma pesquisa fraudulenta publicada pela revista científica “The Lancet”, em 1998. O britânico Andrew Wake Field, à época, disse que a vacina tríplex (contra o sarampo, caxumba e rubéola) desencadearia o autismo. O artigo foi desmascarado quando outros cientistas fizeram novos estudos para confirmar a correlação — que nunca existiu. Wake Field perdeu o registro médico e a publicação foi tirada de circulação. Entretanto, grupos antivacina ainda se utilizam deste estudo refutado nos dias de hoje.

A grande maioria dos dados compartilhados sobre possíveis efeitos colaterais decorrentes da imunização não procede, alerta a especialista. “Infelizmente, as redes sociais têm esse lado ruim, o das fake news. Muitos acreditam em tudo, sem checar a veracidade”, pondera Kátia. A médica recomenda que os pais consultem fontes oficiais a respeito de temas ligados a saúde e procurem profissionais da área. “Os sites do Ministério da Saúde, da Sbim (Sociedade Brasileira de Imunologia) ou ainda da Sociedade Brasileira de Pediatria são boas fontes para esclarecimento. A saúde de nossas crianças é algo muito sério para que elas sejam expostas a estes riscos”, diz a pediatra.

Ameaça nas fronteiras

Em junho, países do Mercosul fizeram um acordo para evitar a reintrodução de doenças já eliminadas na região das Américas, incluindo o sarampo, a poliomielite e a rubéola. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile se comprometeram a reforçar ações de saúde nas fronteiras e a fornecer assistência aos migrantes numa tentativa de manter baixa a transmissão de casos. A situação da Venezuela é uma das mais preocupantes. Além do surto de sarampo, trazido para o Brasil através dos refugiados que entraram pela região norte, o país vizinho já registra casos de poliomielite.

O último caso documentado da doença no Brasil foi em 1989, na cidade de Souza-PB. “A poliomielite é causada pelo poliovírus que pode levar à uma infecção leve, parecida com outras doenças virais como gripe ou diarreia. Porém, em alguns casos, ela evolui para a forma paralítica da enfermidade, desencadeando insuficiência respiratória ou paralisia dos membros”, explica a neonatologista Kátia Isabel Bernardes Henares. Não existe tratamento específico para a doença. Segundo a médica, a imunização é a forma mais eficaz de se evitar os males da pólio. “Graças às vacinas oral e intramuscular aplicadas em todas as crianças com dois meses, além dos reforços ao longo da vida, o Brasil conseguiu se manter livre deste mal nas últimas décadas”, diz Kátia.

Quanto ao sarampo, que também não dispõe de tratamento específico, a médica reforça o alerta principalmente para as gestantes. “É uma doença grave, pode causar aborto e parto prematuro. Nas crianças, conforme avança, provoca erupções na pele e pode gerar otites, pneumonia e encefalite”, afirmou Kátia.

Não bastasse o quadro temerário nos países sul-americanos, quem passar pela Europa também deve tomar precauções com o sarampo. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), o “velho continente” teve um aumento de 400% nos casos da doença no ano passado, na comparação com 2016.

Vacinação vai à zona rural

O Ministério da Saúde, em parceria com as secretarias estaduais e municipais, realizará entre 4 e 31 de agosto, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e contra o sarampo. Em Santa Cruz do Rio Pardo, o início da imunização foi antecipado para ontem, 4, nos distritos de Caporanga e Sodrélia. O chamado “Dia D”, principal data da mobilização, está marcado para 18 de agosto, sábado, em todo País. Na ocasião, as unidades de saúde estarão abertas das 8h às 17h.

O objetivo da campanha é evitar a reintrodução do vírus selvagem da poliomielite, bem como vacinar os menores de cinco anos de idade contra o sarampo e a rubéola, mantendo o estado de erradicação dessas doenças no país.

Devem receber a imunização durante a campanha todas as crianças de um a quatro anos, 11 meses e 29 dias de idade, independentemente de sua situação vacinal. É importante que os pais levem a carteira de vacinação. Pessoas com idade a partir de cincos anos devem procurar uma unidade de saúde rotineiramente, durante todo o ano, para a atualização da carteirinha e se, se necessário, receber doses de vacinas como a Dupla Adulto (tétano e difteria), febre amarela, hepatite B e tríplice viral (que protege contra Sarampo, Caxumba e Rubéola).