Esportiva vence na estreia do sub-20

A Esportiva estreou com vitória no Campeonato Paulista da Segunda Divisão — Categoria Sub-20. Na sexta, 3, jogando em Marília, o time de base tricolor venceu a equipe do Talentos-10 por 1 a 0, gol de Lucas, aos 15 minutos da segunda etapa. No derby de Assis, válido pela chave da Santacruzense, o Assisense venceu o Vocem por 4 a 1. O Tupã, que completa o grupo 1, não jogou nesta rodada.

A próxima partida da Esportiva acontece dia 18 de agosto, às 15h, no estádio municipal Leônidas Camarinha, contra o Vocem. O jogo terá portões abertos e a entrada será gratuita.

A “Segundona” sub-20 conta com 31 equipes, divididas em seis grupos — cinco deles com cinco times, e um que possui seis. Os clubes jogam em turno e returno dentro de seus respectivos grupos. Os dois melhores de cada grupo e os quatro melhores terceiros colocados gerais avançam à próxima fase.