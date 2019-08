Geraldo Machado: ‘Tio Quincas – II’ (edição de 05/08/2018)

Tio Quincas – II

Geraldo Machado

Tio Quincas veio à luz na última década do século passado. Havia, deveras, muita luz na casa rústica onde meu avô Possidônio e a minha avó Veridiana criavam os seis filhos — quatro homens e duas mulheres. Pleno sertão. A estrada de ferro estava parada em Cerqueira César. A mata era derrubada para plantar feijão, milho. Mais tarde a alfafa seguida pelo café. O milho engordava o porco. Não se plantava arroz no sertão. O milho, originário das Américas, deu de comer aos Astecas, aos Maias, aos Incas. Nossos índios, com raízes na cultura pré-colombiana, tinham nele o seu alimento básico. Acabou chegando à mesa do meu avô. (Recomendo aos meus leitores a leitura do poema “Poema do Milho”, da poetisa Cora Coralina). Socado no pilão ou no monjolo, tornava-se idôneo para a fabricação da “canjiquinha”, da “canjica” e da farinha. (Esse “idôneo”, eu li num livro português, e não resisti à tentação de empregá-lo aqui). Comia-se a “canjiquinha” cozida com carne de porco ou de caça. Ela supria a falta do arroz. Este era importado do Japão e das Carolinas, estados da América do Norte. Com a abóbora (e os seus adjacentes), a mandioca, o cará, a batata-doce, o palmito da mata, o frango, as caças e o peixe abundante, o sertanejo não passava fome e tinha uma vida longa. Para que o leitor não pense que essa aventura dos nossos antepassados seja uma façanha de caboclos, recomendo a leitura da obra do escritor americano, Dale Van Every: “Sagas do oeste bravio”. São quatro volumes: “Onde começa a aventura”, “Um punhado de heróis”, “A arca do império” e “O desafio final”. No primeiro volume fiz esta anotação tirada da “História Americana”: “Se o trabalho foi duro e a vida uma solidão, o pioneiro, acima de tudo, foi o seu próprio mestre”. Vejam onde chegaram os Estados Unidos, com esses bravos. Tem razões o Clinton de gostar de “aventuras”…

Tio Quincas, como os seus irmãos, aprenderam a ler e a escrever em Santa Cruz do Rio Pardo, com o mestre-escola, sergipano letrado, Constâncio Carlos, pai do Benedito Carlos, muito conhecido na memória da cidade. Deus guarda os bons para amostra (e os maus para mostrar). Tio Quincas tinha uma linda caligrafia. Vamos resumir a sua história, digna de um livro e de muita expressão para estar espremida num artigo de jornal.

Do casamento com a Tia Dagmar, houve duas filhas. A Veridiana, solteira, mora em São Paulo. A Dagmar, viúva, mora em Salvador. Tem filhos: Agnor, Guilherme e Luciana. Não conto a idade das minhas primas. Primo pela discrição e não quero que elas fiquem de mal comigo. Vão desmentir a história do pai como conciliador da família.

No princípio, o café era plantado com a derrubada da mata e a queimada dos paus. Perdia-se quase toda a lenha. Não tinha valor, estorvava o trabalho. As madeiras-de-lei, as mais grossas, iam para a serraria. Este processo intrigava o meu tio ecologista. Quando comprou o seu sítio não queimou mais nada. Só a lenha no fogão de táipa. Derrubou a mata, tirou lenha e madeira. Depois, enleirou todos os restos vegetais entre as ruas de café muito bem alinhadas. Mais tarde, com o tempo, esse material apodreceu e fertilizou o solo por muitos anos. Que lavoura ele formou! Vinha gente de fora para vê-la e admirá-la. Combatia a saúva o ano inteiro. Se encontrava um caboclo com um tatu pelo rabo, dizia: “Solta esse bicho no meu mato e vá lá em casa pegar duas galinhas pra você comer “. O tatu é inimigo natural da içá e da formiga”. Não aprendeu a guiar automóvel. Andava a cavalo e de charrete. Sempre teve os melhores animais, bem tratados. Quase morreu de tristeza quando a CESP abriu passagem para os postes de alta-tensão, dividindo a sua mata de reserva, em dois lotes. Não aproveitou a lenha que lá apodreceu. Mais tarde eu aproveitei a lenha derrubada. Eram três alqueires de mata. Ficaram dois. Sei que ele, lá da eternidade, com o seu podão na mão, continua rondando a sua preciosa mata. Cansado de saber que nunca será derrubada.

Ninguém, sitiante ou fazendeiro, foi melhor do que ele no trato da lavoura. Trabalhador (melhor madrugador), econômico sem mesquinhez. Muito respeitado pelo seu caráter independente. Amigo dos amigos. Tinha colheitas invejáveis do seu cafezal. Secava o seu café em terreiro de chão. Nunca tirou um tostão do Banco. Ao contrário, vivia acudindo aos amigos, de favor, sem cobrar juros. Nunca perdeu dinheiro. Hoje perderia até a sua mata (se o não matassem). Não bebia, não mentia. Gostava de elogiar: – “Fulano é um homem de bem na extensão da palavra”. Ele, sim, foi esse homem.

Vou registrar um fato e dar amostra do aguçado senso de humor do meu tio. Seria uma tarefa bem maior se eu pudesse contar aqui as suas “tiradas” de fino humor. Deixei para muito tarde e o tempo urge.

O Freitas, marido da Angelina, trabalhava há muitos anos com o meu tio. Um belo dia, no escurecer, quando o Tio Quincas descansava da jornada numa rede da varanda, chegou o Freitas apavorado e sem fôlego. Gaguejou: – “Seu Quincas, acho que a Angelina foi mordida de cobra quando foi vê lenha. Tá inté com a perna roxa”. Vejam os leitores. Quase noite, a 8 quilômetros da cidade. Procurar o meu pai que tinha um Fordinho? Onde? Qual a cobra que picou para saber qual o soro a aplicar – se achasse na farmácia? “Vamos ver isso. Você pode estar exagerando por medo”, disse o meu tio. Foi à casinha do Freitas. Entrou e foi ao quarto aonde a Angelina estava de cama. Demorou pouco. Saiu da casa e perguntou ao marido assustado: “Freitas, há quanto tempo você está casado?”. Com cara de bobo, o empregado respondeu: “Bom, não me alembro. Mais faiz tempo. Por quê, seu Quincas?!” Tio Quincas, sem que ele desse pela ironia: “Todo esse tempo e você não sabia que a perna da sua mulher é roxa?…” Também, naquele tempo da lamparina e do bacião de banho! Na cidade ouvia-se Carlos Gardel cantando o tango: “…e tudo à meia luz, crepúsculo interior, são suaves os desejos, à meia luz do amor…” Beati pauperes spiritu!