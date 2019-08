Idoso embriagado provoca acidente no centro

Na quarta-feira, 1º, um idoso de 66 anos perdeu o controle de seu automóvel, um Renault Duster, e provocou um acidente no centro de Santa Cruz do Rio Pardo. A polícia constatou que o motorista estava embriagado.

Segundo testemunhas, ele parou com o carro na via e, em seguida, arrancou violentamente, batendo contra outro veículo, um Nissan, que estava estacionado alguns metros à frente. Testemunhas presenciaram o acidente.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados. O idoso recusou-se a fazer o teste de bafômetro. Ele foi encaminhado ao Pronto Socorro, onde constatou-se que ele estaria bêbado. Preso, o idoso foi solto após pagar fiança de R$ 1 mil.