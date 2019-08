Justiça julga improcedente ação de procuradora contra o jornal

Juiz ressalta que notícias publicadas pelo jornal são

verdadeiras e que investigar fatos é dever de toda a imprensa

A procuradora-geral da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, Luciana Maria de Morais Junqueira, perdeu a ação indenizatória que moveu contra o diretor do DEBATE, Sérgio Fleury Moraes, e o radialista Diego Singolani, da rádio 104 FM. Além de pedir indenização de R$ 38 mil, a advogada tentou proibir os profissionais da imprensa de comentar novamente o caso que deu origem ao processo e ainda que a notícia fosse retirada do site do jornal e da página nas redes sociais. Junqueira ainda exigia que Sérgio Fleury e Diego Singolani se retratassem em seus veículos de comunicação. A decisão diz que os pedidos da advogada são “desprovidos de fundamento legal” e foram todos negados. Junqueira ainda pode recorrer.

Ela é namorada de Alex Teodoro Nogueira, que foi exonerado do governo no ano passado para trabalhar na empresa Sanson, a mesma que, no ano seguinte, venceu licitação para o monitoramento de prédios públicos. A Sanson foi declarada vencedora no início deste ano, depois de um parecer de Luciana Junqueira, acatado integralmente pelo prefeito Otacílio Parras. A decisão levantou suspeitas, mesmo porque a Sanson não tinha experiência do ramo de monitoramento em tempo real. Na licitação anterior, a empresa havia apresentado um atestado de capacidade técnica em nome da prefeitura de Iaras, que acabou sendo anulado pelo prefeito daquela cidade e cujo ato foi publicado em jornais da região de Avaré. O contrato da Sanson com a prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo é de R$ 600 mil.

O DEBATE acompanhou o impasse, que teve desdobramentos na Justiça através de ações movidas por empresas que participaram da licitação. Segundo o jornal, havia suspeita de favorecimento e uma das reportagens mostrou que a procuradora jurídica mantinha um relacionamento amoroso com o ex-funcionário da Sanson. Alex Teodoro Nogueira foi um dos citados na “delação pública” da ex-tesoureira Sueli de Fátima Feitosa. O nome dele ainda apareceu na sindicância que apura falsificação de documentos para os serviços de sinal de internet em prédios públicos. Nomeado por Otacílio, Alex era o controlador geral do setor de Tecnologia de Informática do município até ser demitido em maio do ano passado, quando seu nome apareceu na delação de Sueli Feitosa.

A revelação das suspeitas enfureceu a procuradora geral Luciana Junqueira, que processou o diretor do DEBATE e o radialista Diego Singolani, já que o assunto também foi comentado na rádio 104 FM. A decisão judicial saiu na semana passada e negou provimento a todos os pedidos da procuradora Luciana Junqueira.

Fatos verdadeiros

A sentença do juiz Rafael Martins Donzelli ressaltou a importância da liberdade de imprensa, do jornalismo investigativo e o fato da pessoa pública, notadamente aquelas que assumem cargos em administrações, estarem sujeitas às críticas. Segundo o magistrado, em nenhum momento as matérias do jornal mencionam qualquer fato que se encaixe como calúnia, injúria ou difamação dirigida à procuradora Luciana Junqueira. “Todos os registros se limitam a indicar que a procuradora simplesmente teria elaborado o parecer favorável à empresa na licitação e que mantinha relacionamento afetivo com ex-funcionário da empresa. Tais fatos, como já dito, são verdadeiros e podem sim despertar ou não suspeitas”, sentenciou o juiz.

A sentença sugere que a procuradora optou por elaborar o parecer no processo licitatório de acordo exclusivamente com suas funções técnicas, procurando desconsiderar suposta pressão existente em razão de seu namorado ter integrado os quadros da sociedade empresária. “Tendo optado a requerente pela elaboração do parecer, por supostamente se considerar segura de seus fundamentos jurídicos, deve suportar o ônus de justificar eventual questionamento que se apresente ante a conduta tomada perante a administração pública, sobretudo em homenagem aos princípios da impessoalidade, da moralidade e da publicidade”.

De acordo com a sentença, o diretor do jornal e o radialista não publicaram nada que pudesse causar “sofrimento e abalo psicológico” que caracterizam o dano moral. “Divulgaram, ainda, a existência de um relacionamento afetivo entre o ex-funcionário da empresa vencedora da licitação e a procuradora que elaborou o parecer favorável à empresa, o que pode sim causar estranheza”, disse. Segundo o magistrado, as duas situações — a assinatura do parecer e a relação afetiva com ex-funcionário da Sanson — “são verdadeiras”.

O juiz ainda ressaltou, na sentença, que é função da mídia noticiar fatos de relevante valor social e político à comunidade abrangida. “A suspeita de favorecimento de empresa em processo licitatório municipal é um fato relevante e que interessa à população local. Como é sabido, inúmeros são os casos em que a imprensa, seja de âmbito nacional, regional ou local, é a pioneira na divulgação de fato suspeito que culmina em investigação policial ou mesmo em procedimento investigatório do Ministério Público”.

Ao negar o pedido de Junqueira para a retirada da notícia do site do jornal e ainda proibir os jornalistas de proferirem novos comentários sobre o caso, o magistrado ressaltou que eles são “desprovidos de fundamentação legal”, já que não houve ofensa à honra objetiva da advogada. “Blindar um indivíduo da publicação de notícias sobre a sua pessoa enquanto ocupante de cargo público poderia causar prejuízos à administração pública, eis que tal procedimento caminha em contramão à transparência pública dos atos administrativos”, disse.

“Insiste-se, a pessoa apresentada nas matérias jornalísticas não é cidadã Luciana Junqueira, mas sim a procuradora geral, funcionária pública que deve justificar e fundamentar os atos por ela praticados de acordo com os princípios e regras que permeiam o cargo público que ocupa, o que, obviamente, exige maior exposição do indivíduo”, concluiu o magistrado.