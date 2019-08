Polícia prende pai e filho por furto de veículos

Dupla agia em cidades do interior; o filho, inclusive, já

era condenado por tráfico de drogas e estava foragido

Uma dupla foi presa por furtar dois carros do chefe da empresa para a qual trabalhava, de Avaré-SP, na noite de domingo, 29 de julho. A dupla era composta por pai e filho, que foram presos em locais diferentes — o pai, na rodovia Raposo Tavares (SP-270) e o filho, na rodovia Osni Mateus, nas proximidades de Cerqueira César. Consultado pela polícia por telefone, o empresário sequer havia notado da ausência dos carros na garagem e só tomou conhecimento do fato quando pai e filho foram presos.

Segundo a polícia, a abordagem ocorreu devido a uma denúncia de que um veículo BMW furtado estaria sendo conduzido na rodovia Osni Mateus.

Ao ser abordado, o motorista confessou que teria furtado o carro do patrão, de quem teria um dinheiro a receber, mas não teria sido, até então, pago.

No veículo, foram encontradas bebidas e uma televisão. Além disso, descobriu-se que ele seria, inclusive, condenado por tráfico de drogas e estaria foragido da Justiça.

Não muito longe dali, a menos de 60 quilômetros, outro indivíduo foi pego com um carro furtado do mesmo chefe, um Citroen Xsara Picasso. De acordo com a denúncia, o veículo estaria sendo conduzido sob atitude suspeita e, em seguida, teve de ser guinchado por falta de combustível. O guincho foi localizado e parado. O condutor do guincho afirmou que não sabia que o carro era produto de furto.

Já o motorista do veículo, quando indagado, justificou que teria furtado o outro veículo para ir atrás do filho e evitar que ele fugisse até o Paraná.

Os dois, pai e filho, foram presos por furto e encaminhados para o presídio de Avaré-SP.