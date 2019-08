Nath Camilo: ‘A garotinha, os raios de sol e a coruja’ (05/08/2018)

A garotinha, os raios de sol e a coruja

Nath Camilo

Da Equipe de Colaboradores

Mile tinha amigos, gostava de brincar todas as tardes com pés descalços na grama, sujava toda sua roupa de tanto cair alegremente no gramado. Era a melhor aluna do colégio, tinha felicidade em falar em público, promovia peças de teatro no quintal de sua casa e convidava os vizinhos. Uma boa infância que passou muito rápido. Logo se mudou de cidade e teve que se mudar de escola. Maus alunos, pichações e frieza. Não era só fria de sentimentos, era fria pela sua estrutura, grande e abandonada.

Mile se sentava na carteira que sobrava para ela, a fileira do meio, no quinto lugar. Para os colegas de classe, sua alegria era infantil e boba. Para os professores, ela era invisível, um fardo a mais para carregar junto com todos aqueles alunos sem educação, ou pobres, ou que iam aos poucos desistindo de frequentar a escola. Mile foi se destacando por estar sempre sozinha, foi se tornando frágil e desse modo, vítima do comportamento abusivo pelos fortes.

Aquele espaço de aprendizado, conhecimento e partilha se transformou em uma insegurança absolutamente opressora. Em especial, dois momentos do dia, a criança que se tornava jovem, sentia seu coração bater imperando pavor: na entrada do colégio e na saída. Ao entrar, ela não sabia qual seria o dia em que haveria um corredor de moças mais fortes e corajosas esperando por ela, para ofender ou bater em sua cabeça. Era quando Mile refletia se havia motivos de intimidá-la e humilhá-la física ou verbalmente, de forma repetitiva.

Mas Mile era tão boa que não ficava com ódio, ela passava pelo corredor da hostilidade e em seguida, seguia os raios da luz do sol, pois eles brilhavam nas copas das árvores e isso a deixava humilde e serena. Na saída do colégio pelo grande portão de ferro, suas pernas fraquejavam, pois ocasionalmente havia uma roda de alunos esperando por ela, para xingá-la, insultá-la e pouco a pouco, descompor sua alegria infantil e boba. Depois saíam, rindo, como se fosse uma brincadeira com a qual ela deveria saber lidar muito bem. Mas a garotinha sempre via os raios da luz do sol nas copas das árvores. Isso a tornou sensata e prudente.

Lia muitos livros, ouvia música clássica, passou a fazer coleções de diários. Mas tinha uma dor que escondia, ela era esperta o suficiente para entender que não tinha amigos. E esse era um sofrimento silencioso. Se não tinha amigos, era feia e não merecia amor e atenção. Certa vez, seus pais consideraram que ela deveria ir para um colégio particular, na tentativa de aprender alguma coisa. Uma instituição belicosa, gananciosa e individualista, que se ausentava das emoções dos alunos para se atentar ao topo das notas e maltratar com sarcasmo os que permaneciam com obstáculos de aprendizagem ou dificuldade financeira. E Mile encontrou o que poderia ser mais desagradável do que o fato de não ter amigos: ter falsos amigos.

Por um breve período de tempo estava rodeada de pessoas que conversavam com ela. Mas dela falavam mal, riam de suas atitudes, ainda achavam que sua alegria era infantil e boba, mas diziam isso quando estava ausente. Pouco a pouco o xadrez de sua vida foi correndo e viu que o jogo havia sido difícil. Ao matar a rainha, sobraram poucas peças. Abusadores que ofendiam, faziam Mile ver os raios da luz do sol, mas abusadores que sentavam ao seu lado e faziam piada quando estava ausente a deixaram sem lugar onde pisar. Ela tinha duas opções: ou fazer de seu tabuleiro de xadrez escuro a vida de Lether Lux, ou plantar um enorme gramado sobre ele. Mas desta vez ela sabia que no campo verde, brincaria sozinha.

Passou por humilhações demais e sua autoestima fora destruída. O sol do seu novo campo era o da manhã de inverno. Mas sabia que merecia ser feliz, mesmo se os outros não gostassem dela. E aprendeu a apreciar o inverno. Mile se formou professora, mestre e doutora na faculdade. Ao longo da experiência de vida, aprendeu positivamente a não destratar os outros por falta de dinheiro, religião, raça ou etnia. Ela perdera parte da infância e perdera a juventude, mas não perdera a vida.

Aos quarenta e cinco anos não tinha filhos e não havia se casado. Tinha um cachorro e um gato em seu apartamento. Todos os dias, o apagador da sala de aula a ajudava a apagar a desagradável vida enquanto jovem. Ao ensinar os alunos, pedia aos raios da luz do sol para que se tornassem monitores de suas ações, emoções, nível de maldade, esclarecimento e guia do seu próprio limite de arrogância. Mile tinha sorte, resolvera plantar uma linda relva verde no seu tabuleiro de xadrez. E quando não eram os raios da luz do sol brilhando na manhã de inverno, era a luz da lua que aparecia, e escutava bem de longe o som sábio da coruja, que tem capacidade de enxergar através da escuridão, quando ninguém consegue ver.