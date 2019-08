Bernardino de Campos: vereador teve mandato cassado

Isaac Massena pagou almoço

para assessores de deputados

Diego Singolani

Da Reportagem Local

O vereador Isaac Massena (PTB) foi cassado na noite de quinta-feira, 9, durante sessão extraordinária na Câmara de Bernardino de Campos. Por oito votos a um, os membros do Legislativo aprovaram a perda do mandato, entendendo que o parlamentar descumpriu o regimento interno da casa. Ele vai recorrer na Justiça.

Uma Comissão Processante investigava Isaac há três meses, após ele ter pago um almoço no valor de R$ 308, em uma churrascaria de São Paulo, para dois assessores de deputados estaduais e federais. O custeio deste tipo de despesa é restrito aos vereadores, de acordo com as normas da Câmara de Bernardino.

O relatório final apontou que a prática feriu o Regimento Interno, mas deixou a cargo do plenário decidir qual o tipo de sanção deveria ser aplicada. O vereador cassado impetrou na sexta-feira, 10, um mandado de segurança para tentar retomar seu mandato. Até ontem, a decisão ainda havia sido proferida pela Justiça.

Isaac admite ter pago os almoços, porém alega que sua cassação foi motivada por perseguição política. “Eu consegui duas emendas parlamentares para o município nessa viagem, somando R$ 350 mil. Paguei a conta dos assessores dos deputados como uma cortesia. O que são R$ 200 perto dos R$ 10 mil que a Câmara gastou para realizar essa Comissão Processante, inclusive contratando advogado? Que retorno isso trouxe para Bernardino de Campos?”, argumenta Isaac.

Gastos suspeitos

A denúncia acatada pelo Legislativo partiu dos munícipes Ronaldo Cardoso de Lima e João Paulo Ortiz. Eles pediram que a Câmara Municipal investigasse quatro viagens realizadas por Isaac em 2017, nas quais, segundo os denunciantes, o vereador teria se alimentado em restaurantes de luxo, se hospedado em hotéis caros, utilizado táxis “piratas” e falsificado recibos. A suspeita era de improbidade administrativa e falsidade ideológica.

Um procedimento também foi instaurado pelo Ministério Público. Ao final da investigação legislativa, as suspeitas iniciais foram afastadas e o relatório da comissão responsável apontou apenas o descumprimento do Regimento Interno, devido ao pagamento de almoço para os assessores dos deputados. O resultado da investigação será encaminhado ao MP.

Isaac Massena estava em sua segunda legislatura consecutiva e foi o quarto vereador mais votado na última eleição. Ele tem 35 anos e é proprietário de uma escola de ensino particular em Bernardino de Campos. “Reviraram minha vida ao avesso, mas tenho certeza que muito em breve estarei de volta à Câmara”, afirmou.