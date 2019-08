Casas do conjunto CDHU serão entregues no final do mês, diz governo

Afirmação é do presidente da Codesan

De acordo com Diórges Palma, presidente da autarquia Codesan, o novo conjunto habitacional da CDHU, localizado ao lado do Jardim São João, será entregue até o final deste mês. O dirigente anunciou que a prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo conseguiu na quinta-feira, 9, a CND (Certidão Negativa de Debito) da construção das 100 casas financiadas pela estatal paulista. O documento foi liberado pela Receita Federal.

“Agora a reponsabilidade é do Estado, mas acredito que o prazo não deva passar disso”, disse Diorges, sobre a entrega dos imóveis.

O presidente da Codesan afirmou, ainda, que a CDHU entrará em contato com os mutuários sorteados nos próximos dias para a realização das matrículas dos imóveis no cartório de registro e a assinatura dos contratos. “Provavelmente os comtemplados receberão cartas ou ligações. Se as informações forem direcionadas à prefeitura, também faremos esse contato”, explicou Diorges.

Ainda não há data para a cerimônia de entrega das chaves, que também será marcada pela CDHU. As casas começaram a ser construídas em 2014. A Codesan, que na época ainda era uma empresa de economia mista, venceu a licitação pública para a obra, mas acabou provocando uma crise entre o prefeito Otacílio Parras (PSB) e o governador Geraldo Alckmin (PSDB). No final de 2015, o prefeito reclamou que o governo do Estado estava atrasando os repasses das obras para a prefeitura, que por sua repassava os pagamentos à Codesan. A CDHU sempre negou os atrasos, informando que a Codesan não conseguia cumprir o cronograma do empreendimento.