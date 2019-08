Presidente limita remessa de nomes ao MP e provoca crise

Decisão do presidente seria para beneficiar Agenor;

Severo sugere interferência do prefeito Otacílio

A Câmara encaminhou ao Ministério Público, na semana passada, a relação de 11 nomes de ex-funcionários da Codesan que supostamente receberam horas extras indevidamente. O Legislativo já havias remetido um lote com a relação de horas extras de alguns funcionários e iria enviar outro quando os cálculos dos pagamentos estivessem concluídos. No entanto, por decisão do presidente da Câmara, Marco “Cantor” Valantieri, houve uma antecipação para apresentar os onze nomes ao MP.

A decisão provocou uma insatisfação na maioria dos vereadores que participaram da “CPI das Horas Extras”. Embora o relator tenha aprovado a medida de Valantieri, o presidente da CPI, Luciano Severo (PRB), e o vereador Joel de Araújo (PRB), consideraram “estranha” a remessa apenas dos onze nomes.

A polêmica foi causada porque a CPI apurou mais de uma centena de funcionários beneficiados com horas extras irregulares. Elas foram pagas sem a contrapartida do serviço, conforme descobriu a comissão de investigação. A justificativa era uma suposta “complementação salarial”. No entanto, a presidência da Câmara antecipou a remessa dos nomes que foram apurados por uma sindicância interna instaurada no final da gestão de Cláudio Agenor Gimenez, que deixou a Codesan em junho deste ano.

A sindicância, na verdade, foi aberta supostamente para livrar Agenor da acusação de omissão, já que o escândalo veio à tona em junho do ano passado e o ex-dirigente demorou para tomar providências. Como Cláudio Agenor Gimenez foi responsabilizado no relatório final da CPI por uma série de irregularidades, entre elas a omissão, a remessa dos onze nomes soa como uma tentativa de defesa do ex-presidente da Codesan.

A reação foi imediata, principalmente porque o prefeito Otacílio Parras (PSB) esteve no gabinete do presidente Marco “Cantor” Valantieri na mesma semana. Para o vereador Luciano Severo, que presidiu a “CPI das Horas Extras”, o episódio “cheira mal” e pode ter ocorrido algum tipo de “manobra” do governo para preparar a defesa de Agenor. O ex-presidente da Codesan voltou ao governo há dois meses, agora no cargo de assessor de Assuntos Políticos. A declaração foi feita na rádio 104 FM e irritou os governistas.

A polêmica envolveu até o procurador jurídico da Câmara, João Luiz de Almeida Júnior, que demonstrou desconforto com a remessa antecipada de um pequeno número de nomes envolvidos no pagamento de horas extras irregulares. Segundo ele, a decisão partiu exclusivamente do presidente da Câmara e, neste caso, somente Valantieri poderia explicar os motivos. “A princípio, eu deveria encaminhar todos os nomes no final dos trabalhos”, disse Almeida, sobre os cálculos que ainda estão sendo feitos sobre os valores apurados na “CPI das Horas Extras”.

O procurador ainda informou que o total de horas pagas já foi contabilizado, mas resta identificar os valores.

Sabe-se, por exemplo, que o valor total das irregularidades pode ultrapassar R$ 10 milhões, o que seria uma cifra superior ao escândalo de desvio de dinheiro público descoberto no final de 2016, operado pela ex-tesoureira Sueli de Fátima Feitosa. Cálculos preliminares da CPI, que envolvem o período de 1994 a 2002, já atingiram R$ 5 milhões.

Ameaças

A desconfiança de Luciano Severo irritou tanto o presidente Marco Valantieri que, na semana passada, ameaçou levar o ex-presidente da CPI à Comissão de Ética. Segundo ele, a remessa dos nomes é uma formalidade normal, sem atropelos e nem antecipação. “O que não pode é alguém sugerir manobra e tentar desvirtuar. Isto eu não vou admitir”, disse. “Se tem gente querendo aparecer, esta é uma outra história”, afirmou.

Marco Valantieri deu as declarações na rádio Difusora, ao lado do vereador Lourival Heitor (DEM), que foi o relator da CPI. Os dois afirmaram que Agenor não teria cometido irregularidade na direção da Codesan, o que contrasta com o relatório redigido pelo próprio Lourival Heitor.