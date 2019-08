‘Fantástico’ denuncia empresas que premiaram Otacílio e um jumento

Farsa de pesquisas que deram 94% de aprovação ao prefeito

de Santa Cruz é investigada pelo MP e Tribunal de Contas

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

No último domingo, uma reportagem do “Fantástico”, da Rede Globo, deixou o prefeito Otacílio Parras (PSB), de Santa Cruz do Rio Pardo, numa “saia justa”. O programa mostrou que o Ministério Público está investigando empresas que vendem diplomas e medalhas a prefeitos e vereadores, através de pesquisas falsas e eventos promovidos só para pegar dinheiro de políticos. Uma dessas empresas é o “Instituto Tiradentes”, que premiou em agosto do ano passado o prefeito Otacílio Parras com a medalha “Alferes Tiradentes”, como um gestor com 94% de aprovação popular. O governo fez intensa propaganda da “conquista”, distribuiu notas à imprensa, publicou a notícia no facebook e o prefeito deu até entrevistas em emissoras de rádio enaltecendo os índices. Tudo, porém, era falso.

Para provar que o prêmio não passa de um golpe, o “Fantástico”, com seu repórter se identificando como assessor de um prefeito do interior do Nordeste, pagou para que um prefeito fictício, batizado de “Precioso”, recebesse o prêmio de uma das empresas investigadas. O diploma foi expedido, destacando “Precioso” como um dos 100 melhores prefeitos do Brasil. No entanto, “Precioso” era o nome de um jumento, que foi levado à sede da empresa que distribui os prêmios.

O golpe trabalha com o ego dos políticos, especialmente aqueles que gostam de aparecer na mídia. Eles são informados sobre pesquisas que os escolheram como melhores gestores do País, com direito a diploma ou medalha, e convidados para eventos que as empresas chamam de “seminários”. Claro que precisam pagar uma “taxa de inscrição” para participar do evento, em que normalmente é usado dinheiro público.

A Globo investigou a União Brasileira de Divulgação, de Pernambuco, e o Instituto Tiradentes, de Minas Gerais. Segundo a reportagem do “Fantástico”, os eventos para entrega dos prêmios geralmente são realizados em cidades turísticas, até mesmo no litoral brasileiro. A “Tiradentes” chegou a promover eventos em Recife para premiar prefeitos, inclusive de São Paulo.

Sem saber que estava sendo gravado, o dono de uma dessas empresas contou que fatura cerca de R$ 50 mil por evento e que, muitas vezes, adiciona na nota fiscal as despesas com hospedagem em hotéis de luxo. O empresário também admitiu que a “pesquisa” é, na verdade, uma série de no máximo 10 telefonemas a moradores da cidade. “Depois faço em seminariozinho só para dar uma maquiada”, confessou o homem filmado pelo “Fantástico”.

Há casos em que o prêmio é motivo de piada. Um vereador do Rio Grande do Sul, por exemplo, ganhou o prêmio do Instituto Tiradentes como o legislador mais atuante de Terra de Areia. No entanto, o parlamentar havia se licenciado da Câmara havia meses, para assumir um cargo no Legislativo. Até mesmo um prefeito cassado foi eleito como um dos melhores gestores do Brasil.

Mas o caso mais hilário foi o do jumento “Precioso”, anunciado como o apelido de um prefeito do interior do Nordeste. O repórter do “Fantástico” entrou em contato com a empresa e soube que a medalha custaria quase R$ 1,5 mil como “inscrição” para o evento festivo. O valor foi pago em dinheiro na véspera da festividade. Tudo gravado com uma câmera escondida. O diploma e a medalha foram entregues com o nome de “Precioso” estampados. No dia do evento, o jumento foi levado ao local da festa, deixando o dono da empresa nitidamente constrangido. “Ele carregou Jesus Cristo”, disse o empresário, tentando fazer piada com o golpe desmascarado.

Investigações

O golpe das empresas que premiam prefeitos e vereadores está sendo investigado pelo menos no Ministério Público do Rio Grande do Sul e no Tribunal de Contas da Bahia. No estado nordestino, prefeituras gastaram quase R$ 100 mil para a premiação de seus prefeitos. Eventuais despesas com viagens e hospedagem dos políticos também estão sob investigação.

No Rio Grande do Sul, o Tribunal de Contas já detectou gastos de municípios de R$ 116 mil em apenas três eventos do Instituto Tiradentes. Ouvido pelo “Fantástico”, o procurador-geral de Justiça do Estado, Fabiano Dallazen, chamou o golpe de “falcatrua” e disse que, nestes casos, há um conluio entre as empresas e o agente público. Dois prefeitos gaúchos já foram denunciados pelo Ministério Público. “Na verdade, eles estão custeando com verba pública uma promoção pessoal”, disse o procurador.

Prefeito fez alarde com

a ‘medalha Tiradentes’

Otacílio deu entrevistas em rádios e

mandou assessoria espalhar a ‘conquista’

Em agosto do ano passado, o prefeito Otacílio Parras (PSB) fez um grande estardalhaço com a conquista da “Medalha Alferes Tiradentes – Colar Ouro”, quando obteve um surpreendente índice de 94% de aprovação popular medido pelo Instituto Tiradentes, o mesmo denunciado pelo “Fantástico” da Rede Globo. Na época, Otacílio mandou a secretaria de Gestão e Comunicação distribuir farto material publicitário sobre a “honraria” e ainda falou da “grande conquista” nas emissoras de rádio que recebem verbas publicitárias do governo.

Saudado como o administrador mais bem avaliado da história de Santa Cruz pelos radialistas da Difusora, Otacílio falou sobre os índices “apurados” pelo Instituto Tiradentes e agradeceu “o apoio da população”, tentando transmitir orgulho. Na semana passada, a Difusora apagou de seu site a entrevista do prefeito concedida em agosto.

A assessoria de imprensa ainda publicou nas redes sociais o gráfico com os tais 94% de aprovação popular do gestor santa-cruzense “Medalha Alferes Tiradentes”. A nota informava que o título seria entregue “em sessão solene no 116º Seminário Brasileiro de Prefeitos”, promovido em São Paulo pelo Instituto Tiradentes. Até anteontem, as publicações ainda estavam disponíves em vários grupos no Facebook, feitas pela ex-secretária Nathália Scarmen Simão no dia 24 de agosto do ano passado.

Na segunda-feira, 6, um dia depois da denúncia do “Fantástico”, Otacílio mudou o tom. Ele telefonou à rádio 104 FM, que comentou o fato, e disse que jamais foi receber o prêmio. “Eu nunca fui receber troféus em nenhum lugar”, disse, negando-se a falar ao vivo na emissora. Informado de que a assessoria de imprensa da prefeitura fez ampla divulgação do “prêmio” na época, o prefeito desautorizou a ex-secretária de Comunicação. “Se ela mandou para a imprensa, não deveria ter mandado”, disse, irritado.

Esquecendo-se de que deu até entrevistas enaltecendo o recebimento da medalha, Otacílio contou que novamente foi indicado pelo Instituto Tiradentes, há cerca de 15 dias. “Eu recebi agora, mas não foi divulgado. Por acaso vocês receberam a notícia? O outro prêmio foi há muito tempo. Eu nem conhecia o instituto e falei apenas do resultado. Depois que o DEBATE comentou que isto é só para pegar dinheiro, nunca mais falei nada”, afirmou.

Otacílio disse que os jornalistas deviam comentar a atitude do prefeito de Ourinhos, Lucas Pocay. “Ele sim, postou até nas redes sociais que recebeu o prêmio Tiradentes e foi homenageado. Foi, inclusive, receber. Isto, sim, é notícia”, afirmou o prefeito sobre o colega da região.

O “Instituto Tiradentes”, por sinal, é um velho conhecido dos políticos de Santa Cruz do Rio Pardo. O ex-presidente da Câmara Roberto Mariano Marsola (PTB), por exemplo, já foi agraciado na legislatura anterior com a “Medalha Alferes Tiradentes”. Até mesmo Murilo Sala (SD) e Edvaldo Godoy (DEM) também já foram indicados como “parlamentares mais atuantes”, mas se recusaram em pagar as taxas para receber o prêmio. “Eu realmente não sei se este instituto é sério”, disse Murilo Sala em novembro do ano passado, quando o DEBATE já antecipoava que a premiação dos políticos era uma farsa.

Na região, os prefeitos Lucas Pocay, de Ourinhos, Afonso Nascimento Neto, de Espírito Santo do Turvo, e Marquinhos Pinheiro, de São Pedro do Turvo, também foram escolhidos como “Gestores Nota Dez” pelo Instituto Tiradentes.