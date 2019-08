Abandono de pais é história comum no asilo de Santa Cruz do Rio Pardo

Alguns internos do Lar São Vicente de Paulo, que são

pais, não recebem visitas dos filhos há muitos anos

(* Publicado no domingo, 12 de agosto, Dia dos Pais)

Diego Singolani

Da Reportagem Local

O “Dia dos Pais” é uma data festiva para muitas famílias e, ao mesmo tempo, saudosa para aqueles que já perderam seus progenitores. Em outros casos, entretanto, o segundo domingo de agosto se torna emblemático devido ao abandono e solidão.

O Lar São Vicente de Paulo, de Santa Cruz do Rio Pardo, tem histórias de tristezas comoventes. É o caso do aposentado Jacinto Marcelino, 89, que mora há 20 anos na instituição. Viúvo, ele tem um casal de filhos com quem não mantém nenhuma relação.

“Não vejo minha filha desde antes de entrar no asilo. Nos últimos 20 anos, encontrei meu filho uma vez. Tenho netos que nem conheço”, revela o aposentado, com olhos marejados.

Jacinto diz que a filha mora em São Paulo, mas o filho permanece em Santa Cruz, residindo no bairro Itaipu. “Ele é pedreiro e trabalha muito, até aos finais de semana. Deve estar sempre ocupado”, diz o idoso, tentando encontrar uma justificativa para a ausência.

O aposentado é santa-cruzense “da gema”. Ele nasceu e cresceu no antigo patrimônio de São Sebastião, um lugarejo que existia perto do distrito de Caporanga. Aliás, São Sebastião rivalizava em movimento comercial e social com Caporanga. Aos poucos, foi perdendo força e moradores, a ponto de desaparecer. Sobrou apenas as ruínas da antiga igreja e algumas pequenas construções.

Jacinto ainda se lembra do local, onde ajudava os pais nos serviços rurais. Em alguns dias, ele ia até Santa Cruz a cavalo. “Era preciso para comprar remédios para minha mãe”, lembra.

Aos 10 anos, Jacinto veio para a cidade, mas continuou ligado à lavoura. “Trabalhei muito tempo com café, mas depois acabou tudo”, lembra.

Ele casou-se jovem, mas ficou viúvo muito cedo. “Minha mulher teve uma doença e morreu aos 23 anos. Foi uma pena”, diz. Jacinto ainda tentou alguns relacionamentos, mas desistiu. “Melhor ficar sozinho”, avaliou.

O aposentado garante que nunca se desentendeu com os filhos, daí não entender o abandono. “Hoje os filhos que têm amor pelos pais são poucos”, lamentou.

Apesar de interno no asilo, Jacinto ainda trabalha. “Sou eu quem varre as folhas secas do pátio”, diz, orgulhoso. Há alguns anos, aliás, Jacinto diz que até se arriscava a dar uns passeios. Após uma queda, porém, ele resolveu não deixar mais seu espaço.

Assistente admite

tristeza entre pais

Para a assistente social Célia Rita Borges da Silva, que trabalha no Lar São Vicente de Paulo há 26 anos, a instituição convive com histórias tristes de abandono de muitos internos. “É comum eles perderem os vínculos familiares. Aliás, o idoso abandonado é um dos critérios para a internação”, explicou.

Segundo Rita, a instituição abrigou sempre mais mulheres do que homens. Hoje, há 33 internos, sendo apenas 11 homens. Uma das explicações é que a mulher, segundo dados mundiais, vive no mínimo sete anos a mais.

“Desde que entrei aqui, vi muitos idosos que não recebem a visita de nenhum familiar. Além disso, há homens solteiros, com problemas sérios de saúde, como sequelas de alcoolismo e tabagismo”, disse.

Rita lembrou que o Lar São Vicente de Paula não abriga idosos com Alzheimer. “Na verdade, nós não temos estrutura para este acolhimento”, disse a assistente social.

Apesar do abandono de idosos ser uma realidade entre os internos homens, Rita disse que em todos os dias alusivos aos pais há uma comemoração. “Nós temos alguns parceiros, como a associação Cafuc. Há um almoço especial e brindes na hora do lanche”, disse. Segundo ela, existe até música para entreter os pais.

A tristeza de alguns idosos, entretanto, ainda é uma emoção para Rita. “Alguns ficam nos cantos, quietos. A gente vê que estão tristes”, disse.

Segundo a assistente social, os idosos chegam à instituição em situação muito precária. “Eles melhoram muito com o nosso atendimento, após serem medicados e passarem a viver num ambiente com higiene e tratamento”, afirmou.

Porém, nem tudo é tristeza. Há filhos que buscam os pais nos finais de semana ou feriados, para alegria dos idosos.