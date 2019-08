DICAS – Edição de 12/08/2018

Dúvida

Muita gente ainda ficou com dúvidas após o episódio do jumento que, assim como Otacílio Assis (PSB), ganhou medalha como um dos prefeitos mais eficientes e populares do País. É que ninguém ainda sabe quem ficou na frente nos índices…

Vai e volta

Luciano Pimentel está de volta ao governo. Na semana passada, ele assumiu o cargo de diretor de Cultura. “Barry”, como é conhecido, havia sido exonerado no ano passado, quando era o secretário de Cultura. Faltou mais explicação do governo, tanto em relação à demissão quanto à recontratação para novo cargo.

Em campanha

O prefeito Otacílio Parras (PSB) reuniu todos os secretários na semana passada, mas não foi um encontro de trabalho. Ele pediu votos para seus candidatos, respectivamente Ricardo Madalena (PR) para deputado estadual e Milton Monti (PR) a federal.

Congestionamento

Uma avalanche de boletins de ocorrência está tirando o sono da equipe da Polícia Civil de Santa Cruz do Rio Pardo. São proprietários de terrenos baldios preocupados com a nova legislação sobre incêndios nestas áreas. De acordo com a lei, o dono do imóvel é responsável pelo fogo criminoso, mesmo que não tenha riscado o fósforo. Segundo consta, a sugestão para registrar os boletins está partindo do setor de fiscalização e do secretário de Assuntos Jurídicos.

Fora do padrão

O sistema de monitoramento de prédios públicos em Santa Cruz não permitiu a instalação do “Detecta”, uma tecnologia do governo estadual usada para combater o crime, com a identificação de placas dos veículos e até rostos dos motoristas. Segundo consta, um representante da Polícia Civil esteve no município e não aprovou as condições técnicas do sistema de monitoramento.

Arquivado

Segundo o administrador da Santa Casa, André Mello, a parte do inquérito da Polícia Federal que apurava a compra de um arco cirúrgico pelo hospital de Santa Cruz, que causou tanta polêmica no ano passado, foi arquivada. As autoridades identificaram que o equipamento não fez parte dos lotes contrabandeados do exterior. Menos mal.

Gostou

A Câmara vai discutir projeto do prefeito que cria uma área para a destinação dos corpos de animais domésticos. Coincidência ou não, a ideia havia sido divulgada uma semana antes pelo vereador Luciano Severo (PRB), hoje adversário do prefeito Otacílio Parras (PSB).

Secretária

gera polêmica

A secretaria de Desenvolvimento Social, Elaine Botelho, compartilhou em sua página no Facebook um vídeo de conteúdo racista. Botelho não apagou a postagem ainda e está recebendo uma saraivada de críticas. Tem gente até pedindo a sua cabeça.

“Coisas de Política”

Analogia

Aquele vereador foi convidado a participar de uma convenção de seu partido, que aconteceria na capital. A tal reunião dava direito a muitas mordomias. Já começava com estadia num belo hotel com reservas para o casal. Desta forma, o nosso vereador já convocou sua esposa para a viagem. A convenção começava logo produtiva, com um festivo jantar num finíssimo restaurante. Já instalados numa suíte, o casal preparava o traje de gala para o jantar. No entanto, a mulher, revirando a mala, percebeu que esquecera de pegar sutiãs. Na urgência do momento, determinou ao marido que descesse até a loja que vira em frente ao hotel e comprasse a peça. Na loja, o vereador foi surpreendido com a pergunta sobre o número de sutiã que a mulher usava. Sem saber a resposta, a balconista perguntou o tamanho dos seios… e se corresponderia a um melão ou uma laranja.

—Não! — Respondeu o homem menor.

—Ah, então é do tamanho de um ovo?

—Isso mesmo — replicou — mas de um ovo frito!!!

(Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)