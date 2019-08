Nalini: ‘Finlândia VS. Burundi’ (Edição de 12/08/2018)

Finlândia VS. Burundi

José Renato Nalini *

A ONU divulgou seu relatório de 2018 sobre os países mais felizes do mundo. A Finlândia foi a vencedora, superando a Noruega que, em 2017, fora o espaço nacional em que os moradores se sentem melhor em todo o planeta. Já o último lugar ficou com o Burundi, pequeno país africano.

Como é que se afere a felicidade de um povo?

A ONU leva em consideração a pontuação acumulada de cada país em relação ao PIB, políticas sociais, expectativa de vida saudável, liberdade social, generosidade e ausência de corrupção.

Consoante esses critérios, depois da Finlândia vêm Noruega, Dinamarca, Islândia, Suíça, Holanda, Canadá, Nova Zelândia, Suécia e Austrália.

Foram 156 países avaliados e nem se divulga o lugar do Brasil, mas de acordo com os últimos episódios, não se pode esperar esteja entre os cem primeiros. Enquanto isso, os Estados Unidos estão em 18º lugar e perderam em felicidade para o ano passado, quando ocupavam o 14º posto. Parece que o americano se torna mais infeliz à medida em que se torna mais rico.

É que ali o desemprego continua forte, há uma crise social, mais desigualdade e menos confiança no governo. Não ajuda a criar expectativa de melhores dias, as atitudes tomadas pela Presidência de separar crianças de seus pais imigrantes, nem de se fechar ao restante do mundo, de abandonar o Tratado de Paris e fazer de conta que tudo o que está acontecendo no Planeta é natural e não resultado da inclemência do bicho homem.

O Reino Unido está em 19º lugar e os Emirados Árabes em 20º. Mas a felicidade não é aferível de acordo com índices tangíveis, números convencionais e estatísticas matemáticas. O ser humano é um animal dito racional, que pode encontrar tranquilidade e paz dentro de sua própria consciência.

Quem vive satisfeito com aquilo que tem, não inveja quem acumula mais, acredita que nas coisas singelas reside o que é fundamental e está em equilíbrio nas quatro esferas imprescindíveis de relacionamento – consigo mesmo, com o próximo, com a natureza e com a transcendência – sem dúvida chegará o quão próximo seja possível da ideia humana de felicidade. O problema é que somos complicados. Gostamos de encontrar motivos para lamentar, para nos sentirmos injustiçados, para colocar nos outros a responsabilidade por nosso mal estar. Assim não dá para ser feliz!

* Renato Nalini é desembargador, ex-secretário de Educação de SP, Reitor da Uniregistral, palestrante e conferencista